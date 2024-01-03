Asgari ücretin belirlenmesinin ardından gözler, memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Memurlar ve memur emeklileri, maaş artışlarını aralık ayı enflasyonuyla birlikte öğrenecekler. Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, bu kesimlerin maaşlarına etki edecek. Peki, 6 aylık enflasyon maaş farkı yüzde kaç? TÜİK 3 Ocak 2024 memur emekli zam farkı kaç TL oldu? 6 aylık enflasyon farkı hesaplama 2024!

6 aylık enflasyon farkı nedir?

Enflasyon Farkının Önemi ve Hesaplanışı



Günümüz ekonomisinde enflasyon farkı, ekonomik sağlığın en önemli göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu kavram, belirli bir dönemdeki fiyat düzeyi artışlarının, önceki bir dönemle karşılaştırılmasını ifade eder. Enflasyon farkı, şu formülle hesaplanır: Bitiş Dönemi Enflasyon Oranı - Başlangıç Dönemi Enflasyon Oranı. Örneğin, eğer bir yılın ilk yarısında enflasyon %2 iken, ikinci yarısında %4'e yükselmişse, bu dönem için enflasyon farkı %2 olarak hesaplanır.