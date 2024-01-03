Ocak 2024 emekli müsteşar, kaymakam maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Müsteşar 1/1, Kaymakam 1/4 zamlı maaşlar 2024! İşte yeni oran...

Yıl sonu enflasyon farkının etkisiyle müsteşar ve kaymakam maaşlarına yapılan zam oranı, 2024 Ocak ayından itibaren geçerli olacak. İşte detaylar...
Yıl sonu enflasyon farkının etkisiyle müsteşar ve kaymakam maaşlarına yapılan zam oranı, 2024 Ocak ayından itibaren geçerli olacak. İşte detaylar...
ENFLASYON RAKAMLARI BELİRLEYİCİ
2024 yılında memur maaş zammı, Temmuz-Aralık dönemindeki enflasyon rakamları üzerinden belirlenecek. İkinci altı ay için öngörülen %6'lık toplu sözleşme zammı, bu dönemdeki enflasyondan çıkarılacak.
Temmuz-Kasım enflasyonu %33,64 olarak açıklandı. Yüzde 6'lık zammın çıkarılmasıyla elde edilen %27,64 rakamına, Ocak-Temmuz dönemi için belirlenen %15'lik toplu sözleşme zammı eklenerek memur maaş zammı %42,64 oldu.
ZAM NE ZAMAN YATACAK?
Zam oranları Aralık ayı enflasyonuyla birlikte kesinleşecek. Maaş ödemeleri her ayın 15'inde yapıldığından, memurlar ve öğretmenler Ocak ayının 15'inde zamlı maaşlarını alabilecekler.
Zamlı memur ve müsteşar maaşları netleştiğinde haberimizde yer alacak.