Ocak 2024 emekli müsteşar, kaymakam maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Müsteşar 1/1, Kaymakam 1/4 zamlı maaşlar 2024! İşte yeni oran...

Yıl sonu enflasyon farkının etkisiyle müsteşar ve kaymakam maaşlarına yapılan zam oranı, 2024 Ocak ayından itibaren geçerli olacak. İşte detaylar...

ENFLASYON RAKAMLARI BELİRLEYİCİ 2024 yılında memur maaş zammı, Temmuz-Aralık dönemindeki enflasyon rakamları üzerinden belirlenecek. İkinci altı ay için öngörülen %6'lık toplu sözleşme zammı, bu dönemdeki enflasyondan çıkarılacak.