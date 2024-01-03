Genel müdür 1/4 yeni maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Genel Müdür maaş zammı 2024! Ocak ayı emekli, çalışan zam oranı...

Yeni yıl ile birlikte milyonlarca emekli ve memura yapılacak zam oranı ortaya çıktı. Meslek meslek maaşlar yeni orana göre hesaplandı. Peki, genel müdür maaşı ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler...
Yeni yıl ile birlikte milyonlarca emekli ve memura yapılacak zam oranı ortaya çıktı. Meslek meslek maaşlar yeni orana göre hesaplandı. Peki, genel müdür maaşı ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler...
OCAK 2024 ZAMLI GENEL MÜDÜR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Genel müdür maaşı 53.560 TL olan genel müdürün maaşının %50 zamla birlikte 80.340 TL olması bekleniyor. Rakamlar netleştiğinde haberimizde yer alacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞININ 33 BİN LİRAYA ÇIKMASI BEKLENİYOR
Öngörülen artış ile en düşük memur maaşının 33 bin liraya çıkması bekleniyor.
Belirlenecek artış, 65 yaş, engelli ve evde bakım aylıklarına da etkili olacak.
ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİ ORTALAMASI YÜZDE 3,19
Öte yandan aralık ayı enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 65,19 oldu.