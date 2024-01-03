Ocak 2024 emekli memur zammı ile kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar, kaç TL oldu? KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2024! 10-15-25 yıllık memur ne kadar tazminat alır?

Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı, 2024 Ocak ayında memur ve emekli maaşlarındaki artışla birlikte şekillenecek. Geçtiğimiz hafta açıklanan asgari ücretin ardından dikkatler şimdi emekli ve memur zammında. 10 yıl asgari ücretle çalışan bir kişinin alacağı kıdem tazminatının 200 bin 21 liraya yükselmesi, çalışanların beklentilerini artırdı. Peki, Ocak 2024 emekli memur zammı ile kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar, kaç TL oldu? 10-15-25 yıllık memur ne kadar tazminat alır? İşte detaylar...