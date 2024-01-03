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Ocak 2024 emekli memur zammı ile kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar, kaç TL oldu? KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2024! 10-15-25 yıllık memur ne kadar tazminat alır?

Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2024 Ocak kıdem tazminatı tavanı, memur ve emekli zammı öncesi gündemde büyük yer tutuyor. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan asgari ücretle birlikte kıdem tazminatı konusu daha da önem kazandı. Çalışanların işten ayrılma veya çıkartılma durumlarında alacakları kıdem tazminatı, memur ve emekli zammıyla netleşecek.

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 07:15 Güncelleme 03 Ocak 2024, 07:16
Ocak 2024 emekli memur zammı ile kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar, kaç TL oldu? KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2024! 10-15-25 yıllık memur ne kadar tazminat alır?

Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı, 2024 Ocak ayında memur ve emekli maaşlarındaki artışla birlikte şekillenecek. Geçtiğimiz hafta açıklanan asgari ücretin ardından dikkatler şimdi emekli ve memur zammında. 10 yıl asgari ücretle çalışan bir kişinin alacağı kıdem tazminatının 200 bin 21 liraya yükselmesi, çalışanların beklentilerini artırdı. Peki, Ocak 2024 emekli memur zammı ile kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar, kaç TL oldu? 10-15-25 yıllık memur ne kadar tazminat alır? İşte detaylar...

2024 OCAK KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE OLACAK?

Kıdem tazminatı tavanı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla 2023 yılının ikinci yarısı için 23 bin 489 lira 83 kuruş olarak uygulanıyordu.

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Memur maaşlarına yüzde 50 zam yapıldığı varsayılırsa bu tutarın da 36 bin 409 lira 23 kuruşa yükselmesi bekleniyor.

KIDEM TAZMİNATI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye'de milyonlarca kişi Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasını bekliyor. Aralık ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak 2024 tarihinde saat 10:00'da belli olacak.

Aynı gün bedelli askerlik, engelli aylığı, 65 yaş aylığı ve kıdem tazminatı tavanı da değişmiş olacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE İŞE YARIYOR?

Kıdem tazminatı tavanı bir işçinin alabileceği en yüksek yıllık kıdem tazminatı tutarını belirliyor. Başka bir deyişle, brüt maaşı 20 bin lira olan bir işçi her yıl için maksimum 20 bin liralık kıdem tazminatı alabilir. 5 yıl çalışmışsa ve işten çıkarılmışsa kıdem tazminatı olarak 100 bin lira ödeniyor. Ancak brüt maaşı 25 bin lira olan bir işçi kıdem tazminatını tavandan hak eder ve her yıl için 25 bin lira değil 23 bin 489 lira 83 kuruş ödeme alabilir. 5 yıl çalıştıysa 117 bin 449 lira 15 kuruş kıdem tazminatı alır.

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