Hesapları kontrol edin! 4D’li, taşeron, kamu işçisine net 7 bin 748 TL ek ödeme geliyor! 26 Ocak’tan itibaren...

Bu ek tediye ödemeleri, kamu işçilerinin maddi durumlarına katkıda bulunarak, özellikle yıl sonu harcamaları ve ihtiyaçları için önemli bir destek sağlayacak.
Bu ek tediye ödemeleri, kamu işçilerinin maddi durumlarına katkıda bulunarak, özellikle yıl sonu harcamaları ve ihtiyaçları için önemli bir destek sağlayacak.
2024 İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN, HANGİ AY YAPILACAK?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; kamu işçilerine 2024'te yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 26 Ocak, ikinci yarısı ise 5 Nisan'da verilecek. Devlet ve bağlısı yerlerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre; bu kapsamdaki kamu işçilerine 2024'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı 5 Nisan'da ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin özellikle yeraltı işlerinde çalışanlarına ise 2024'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.
Toplu sözleşme bazı kamu işçileri için 1 Ocak'tan, bazıları için de 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girmiş ve yüzde 45 artışla en düşük ücret brüt 21 bin 750 lira olmuştu. Ardından işçilere yüzde 15'lik bir artış daha yansıtıldı.
En düşük ücret brüt 25 bin 12 lira 50 kuruşa yükseldi. Bu maaşa göre işçilere en düşük brüt 10 bin 838, net 7 bin 748 lira ilave tediye yatırıldı.
TEDİYE NE DEMEK?
İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir. İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.
Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.