Zamlı Mazot ve Gübre desteği kaç TL olacak 2024? Mazot ve Gübre Desteği Ocak ayı İL İL ödeme takvimi 2024! TC son haneye göre ödeme listesi...

Mazot ve Gübre desteği ödemeleri Ocak ayının ilk günlerinden itibaren merak edilip araştırılmaya başlandı. Üretim yapan çiftçiler her ay binlerce lira ödemelerden faydalanabiliyor. Devlet desteğinden faydalanmak isteyenler mazot gübre desteği yattı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, zamlı Mazot ve Gübre desteği YATTI MI? 2024 Mazot ve Gübre Desteği Ocak ayı ödemeleri ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte detaylar...