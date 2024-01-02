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Zamlı Mazot ve Gübre desteği kaç TL olacak 2024? Mazot ve Gübre Desteği Ocak ayı İL İL ödeme takvimi 2024! TC son haneye göre ödeme listesi...

Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren mazot ve gübre desteği ödemeleri için beklenen tarihler açıklanmıştı. Devlet destekleri kapsamında çiftçilere sunulan bu ödemeler, tarım sektörünü desteklemeyi amaçlıyor. Peki, Zamlı Mazot ve Gübre desteği kaç TL olacak 2024? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 13:46 Güncelleme 02 Ocak 2024, 13:46
Zamlı Mazot ve Gübre desteği kaç TL olacak 2024? Mazot ve Gübre Desteği Ocak ayı İL İL ödeme takvimi 2024! TC son haneye göre ödeme listesi...

Mazot ve Gübre desteği ödemeleri Ocak ayının ilk günlerinden itibaren merak edilip araştırılmaya başlandı. Üretim yapan çiftçiler her ay binlerce lira ödemelerden faydalanabiliyor. Devlet desteğinden faydalanmak isteyenler mazot gübre desteği yattı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, zamlı Mazot ve Gübre desteği YATTI MI? 2024 Mazot ve Gübre Desteği Ocak ayı ödemeleri ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Zamlı Mazot ve Gübre desteği kaç TL olacak 2024?

2024 yılı için mazot ve gübre desteği ödeme miktarları belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

SON ÖDEME ARALIK 2023'TE YAPILDI

Çiftçilere yapılacak tarımsal desteklerle ilgili tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buğday, arpa, çavdar, tritikale ve yulaf için dekar başına 149 TL mazot ve gübre desteği ödendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bitkisel üretim destek ödemelerine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; çiftçilere, 2023 üretim yılı içinde tarımsal üretimde bulunulan Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteklemesi yapılacak. Hesaplanan mazot ve gübre desteği, çiftçilerin Ziraat Bankası hesaplarına mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere tanımlanacak, nakdi ödeme yapılmayacak.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ

Dekar başına; arpa, buğday, çavdar, tritikale ve yulaf üretimine 103 TL mazot, 46 TL gübre, aspir üreticilerine 103 TL mazot, 21 TL gübre, kolza (kanola) üreticilerine 121 TL mazot, 21 TL gübre, fındık, kuru soğan, yaş çay, zeytin, şeker pancarı üretimine 86 TL mazot, 21 TL gübre, kütlü pamuk üreticilerine 345 TL mazot, 21 TL gübre, çeltik üretimine 250 TL mazot, 21 TL gübre, patates, soya üreticilerine 172 TL mazot, 21 TL gübre, yağlık ayçiçeği üretimine 121 TL mazot, 21 TL gübre, yem bitkileri üretimine 94 TL mazot, 21 TL gübre, diğer ürünlerde 86 TL mazot, 21 TL gübre destek ödemesi yapıldı. Mazot ve gübre desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, taleplerini 29 Aralık'a kadar yazılı olarak bildirdi.

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