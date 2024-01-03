EGM Ocak 2024 polis, başkomiser maaşları % kaç zamlandı? 2024 Polis maaşları ne kadar? Yeni emekli polis, emekli başkomiser zamlı maaş tablosu 2024!

Ocak ayının gelmesiyle birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memurları, zamlı maaşları konusunda heyecan içinde bekleyişe geçti. 2024 yılı memur zam oranlarının kesinleşmesiyle birlikte, polis maaşları da değişiklik gösterecek. Kıdem, görevlendirme ve diğer faktörlere bağlı olarak farklılık gösteren polis maaşları, enflasyon rakamlarıyla birlikte belirlenecek. Peki, 2024 Polis maaşları ne kadar? EGM Ocak 2024 polis, başkomiser maaşları % kaç zamlandı? İşte konu hakkında detaylar...