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EGM Ocak 2024 polis, başkomiser maaşları % kaç zamlandı? 2024 Polis maaşları ne kadar? Yeni emekli polis, emekli başkomiser zamlı maaş tablosu 2024!

Türkiye genelinde birçok kamu çalışanını ilgilendiren memur maaş zammı için gözler, Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasına çevrildi. Düz memur, öğretmen, başkomiser, polis memuru, doktor, mühendis, araştırma görevlisi gibi birçok kamu çalışanı, yeni maaşlarını enflasyon oranları ve toplu sözleşme zammı ile belirlenecek. Peki, 2024 Polis maaşları ne kadar? EGM Ocak 2024 polis, başkomiser maaşları % kaç zamlandı? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 07:12 Güncelleme 03 Ocak 2024, 07:12
EGM Ocak 2024 polis, başkomiser maaşları % kaç zamlandı? 2024 Polis maaşları ne kadar? Yeni emekli polis, emekli başkomiser zamlı maaş tablosu 2024!

Ocak ayının gelmesiyle birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memurları, zamlı maaşları konusunda heyecan içinde bekleyişe geçti. 2024 yılı memur zam oranlarının kesinleşmesiyle birlikte, polis maaşları da değişiklik gösterecek. Kıdem, görevlendirme ve diğer faktörlere bağlı olarak farklılık gösteren polis maaşları, enflasyon rakamlarıyla birlikte belirlenecek. Peki, 2024 Polis maaşları ne kadar? EGM Ocak 2024 polis, başkomiser maaşları % kaç zamlandı? İşte konu hakkında detaylar...

POLİS MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Zamlı maaşlar, Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ve refah payının eklenmesiyle belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarına göre, memur zamları yüzde 50'ye kadar çıkabilir.

Bu durumda, 8/1 derecesinde görev yapan bir polis memurunun maaşı 29 bin 525 liradan 44.287 liraya, 3/1 kıdeminde görev yapan başkomiserin maaşı ise 32 bin 626 liradan 48.939 liraya yükselecek.

YENİ POLİS MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur maaş ödemeleri her ayın 15'inde gerçekleşiyor. Bu nedenle, zamlı polis maaşları 2024 Ocak ayının 15'inde yatacak.

HANGİ MEMUR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

1/4 Uzman doktor maaşı: 55 bin 743 lira
1/4 Profesör maaşı: 72 bin 616 lira
7/1 Araştırma görevlisi maaşı: 47 bin 641 lira
Üniversite mezunu (9/1) memur maaşı: 34 bin 407 lira

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