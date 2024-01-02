Ziraat Bankası ve KOSGEB tavuk çiftliği hibesi nasıl alınır? Devlet destekli salma tavukçuluk kredisi nasıl alınır?

KOSGEB gezen tavuk çiftliği hibesi mevcut değildir. KOSGEB, gezen tavuk çiftliği kurulabilmesi için hibe desteğinde bulunmaz. Ancak kuruluşun farklı alanlar için hibe destekleri mevcuttur ve bu destekler güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

Ziraat Bankası üzerinden tavukçuluk kredisinin alınması için kişilerin belirlenmiş olan sektörlerde çalışma yapmak gereklidir. Ziraat Bankası 'ndan Devlet Destekli salma tavukçuluk kredisi alınabilinmesi için başvuruda bulunan kişilerin şu sektörlerden birinde çalışma yapmaları gereklidir:

Kümes Ruhsatı Nasıl Alınır?

Kümes ruhsatının alınabilinmesi için öncelikle belirlenmiş olan tavuk cinsleri ile çiftlik kuracak sayıda tavuk alınabilineceğine dair bir meblağa sahip olunduğunun resmi olarak belgelenmesi gereklidir. Bununla beraber, kümes ruhsatı almak isteyen kişiler, eğer kredi kullanarak bir tesis kuracaklarsa kurulacak olan tesis ile ilgili projelerini de teslim etmelilerdir. Bu aşamaların tamamlanmasından sonra kümes ruhsatı almak için uygun görülmüş kişilerin şu evrakları teslim etmeleri gereklidir: