Hangi emekli kaç lira alacak? Emekliye yeni zam! SSK-Bağ-Kur ve memur emeklilerine kuruşu kuruşuna maaş tablosu 2024

Milyonlarca emeklinin gözü, yapılacak olan zam oranlarına çevrildi. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri için alınacak zam oranını belirleyecek kritik bir adım olarak bekleniyor. Bu süreçte, 6 aylık enflasyon oranının yanı sıra herhangi bir refah payı artışının yapılıp yapılmayacağı da büyük bir merak konusu.