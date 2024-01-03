Hangi emekli kaç lira alacak? Emekliye yeni zam! SSK-Bağ-Kur ve memur emeklilerine kuruşu kuruşuna maaş tablosu 2024

Milyonlarca emeklinin gözü, yapılacak olan zam oranlarına çevrildi. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri için alınacak zam oranını belirleyecek kritik bir adım olarak bekleniyor. Bu süreçte, 6 aylık enflasyon oranının yanı sıra herhangi bir refah payı artışının yapılıp yapılmayacağı da büyük bir merak konusu.
GÖZLER 3 OCAK'TA!
SSK, Bağkur emeklisinin gözü kulağı 3 Ocak tarihine çevrildi.
Milyonlarca emekli açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verisini bekliyor.
6 AYLIK ENFLASYON % 38-40 OLACAK!
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi ve 6 aylık enflasyon beklenti tahminleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon verisi ile birlikte Aralık ayı enflasyon verisinin % 38, 40 bandında ulaşması bekleniyor.