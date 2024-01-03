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Hangi emekli kaç lira alacak? Emekliye yeni zam! SSK-Bağ-Kur ve memur emeklilerine kuruşu kuruşuna maaş tablosu 2024

SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş zammı için meraklı bekleyişi sürüyor. 3 Ocak 2024 tarihinde yapılacak olan zam oranı, Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Emekli maaşları için belirlenecek olan bu zam oranı, emeklilerin ekonomik dengelerini doğrudan etkileyecek önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 07:09 Güncelleme 03 Ocak 2024, 07:09
Hangi emekli kaç lira alacak? Emekliye yeni zam! SSK-Bağ-Kur ve memur emeklilerine kuruşu kuruşuna maaş tablosu 2024

Milyonlarca emeklinin gözü, yapılacak olan zam oranlarına çevrildi. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri için alınacak zam oranını belirleyecek kritik bir adım olarak bekleniyor. Bu süreçte, 6 aylık enflasyon oranının yanı sıra herhangi bir refah payı artışının yapılıp yapılmayacağı da büyük bir merak konusu.

GÖZLER 3 OCAK'TA!

SSK, Bağkur emeklisinin gözü kulağı 3 Ocak tarihine çevrildi.

SSK BAĞ-KUR Emekli Maaşı 2024 Ocak Zammı Belli Oluyor! Gözler TÜİK'te!

Milyonlarca emekli açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verisini bekliyor.

6 AYLIK ENFLASYON % 38-40 OLACAK!

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi ve 6 aylık enflasyon beklenti tahminleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon verisi ile birlikte Aralık ayı enflasyon verisinin % 38, 40 bandında ulaşması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMINA REFAH PAYI ARTIŞI OLACAK MI?

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri enflasyon oranına ek maaşlarına refah payı artışı bekliyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında % 17 seviyelerinde olan enflasyon refah payı artışı ile % 25 seviyesine çekilmişti. 2024 Ocak ayında % 38 seviyelerinde olması beklenen enflasyonun refah payı artışı ile asgari ücrete yapılan zam oranı tutarına yaklaştırılması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşının 7.500 TL seviyesinden 10-12 bin lira seviyesine yükseltilmesi beklenirken kök maaaşlara ilikin seyyanen zam veya kademeli zam yapılması da gündemde yer alıyor.

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