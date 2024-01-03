Emekli, memur, ve memur emeklilerinin zam oranı ne olacak? Ne zaman ceplere girecek? Kimlere nasıl yansıyacak?

Yeni asgari ücretin ardından gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi. Memur ve memurların ve emeklilerin Ocak zammı bugün belli olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileri milyonların zam oranını netleştirecek. 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışını, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 15'lik zamma eklenecek farkını gösterecek.
NE KADAR BEKLENİYOR?
5 aylık TÜFE yani Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 33.66 çıkmıştı. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 33.66, memur emeklilerine yüzde 45 zam oluşmuştu.