Emekli, memur, ve memur emeklilerinin zam oranı ne olacak? Ne zaman ceplere girecek? Kimlere nasıl yansıyacak?



TEMMUZ'DA DA ARTIŞ VAR

Memurların ve emeklilerin maaşları Temmuz'da da artacak. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 10 zam ve 2024'ün ilk yarısındaki enflasyon yüzde 15'i aşarsa fark yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ise 2024'ün ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zamlanacak. Bu arada tüm emeklilere Nisan ve Haziran aylarında da bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.

RAKAM NE ZAMAN NETLEŞECEK?

Öte yandan AK Parti genel merkez ve grup yöneticileri, vatandaşın beklentilerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bakanlara iletti. AK Parti kurmayları, "Cumhurbaşkanımız da zaman zaman bu konu gündeme geldiğinde emeklilerle ilgili yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapılacağını söylemişti. İlk yapılacak Kabine'de konu gündeme gelecek. Çıkan karara göre teklif TBMM Başkanlığı'na sunulur" dedi. Kulislerde, en düşük emekli aylığı ödemesi rakamının 10 bin liranın altına düşmeyeceği, 11-12 bin lirayı da bulabileceği konuşuluyor. Ancak net rakamın bütçe olanakları içinde yapılacak hesaplarla netleşmesi bekleniyor.