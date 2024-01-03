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Aralık ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? 2023 yıl sonu enflasyonu yüzde kaç? TÜİK emekli, memur 6 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 2023 Aralık ayı enflasyon rakamları, ekonomi gündemini yakından takip edenleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Bu veriler, Merkez Bankası'nın faiz politikaları üzerinde etkisi ve aynı zamanda memur-emekli zammı çalışmalarının belirlenmesi açısından kritik bir rol oynayacak. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2023 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde kaç? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 07:20 Güncelleme 03 Ocak 2024, 07:20
Aralık ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? 2023 yıl sonu enflasyonu yüzde kaç? TÜİK emekli, memur 6 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar?

Asgari ücretin açıklanmasının ardından şimdi de enflasyon verilerinin kamuoyuna duyurulacağı tarih merakla bekleniyor. Memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon rakamları, ocak ayının ilk haftasında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon rakamları ise 3 Ocak 2024 tarihinde belli olacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Buna göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,23 iken, bu anket döneminde yüzde 65,39 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,94 iken, bu anket döneminde yüzde 41,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,09 ve yüzde 24,82 olarak gerçekleşmiştir.

12 Aylık Enflasyon Beklentileri

2023 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,57 olasılıkla yüzde 36,00 – 39,99 aralığında, yüzde 48,15 olasılıkla yüzde 40,00 – 43,99 aralığında, yüzde 12,85 olasılıkla ise yüzde 44,00 - 47,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

24 Aylık Enflasyon Beklentileri

2023 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 30,90 olasılıkla yüzde 18,00 – 22,99 aralığında, yüzde 40,24 olasılıkla yüzde 23,00 – 27,99 aralığında, yüzde 17,73 olasılıkla ise yüzde 28,00 – 32,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

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