Ocak 2024 180 ay vadeli 1.5 milyon TL konut kredisi! Ödenecek taksitte sürpriz var

Finansbank ve Garanti BBVA'nın sunduğu 180 ay vadeli konut kredisi kampanyaları, ev sahibi olmak isteyenler için cazip seçenekler arasında yer alıyor. Bu kampanyalar, özellikle uzun vade ve rekabetçi faiz oranlarıyla öne çıkıyor. Ev almak isteyen bireylerin, kredi seçeneklerini dikkatlice değerlendirmeleri ve kendi ödeme planlarına en uygun seçeneği belirlemeleri önemli. Bu kapsamda, Garanti BBVA ve QNB Finansbank'ın sunduğu mortgage seçenekleri, farklı ihtiyaçlara ve bütçelere uygun çözümler sunuyor.