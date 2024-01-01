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Ocak 2024 180 ay vadeli 1.5 milyon TL konut kredisi! Ödenecek taksitte sürpriz var

Konut fiyatlarının artması ve bireylerin maddi imkanlarının daralması ile birlikte, ev sahibi olmak isteyen pek çok kişi konut kredisi çekmek zorunda kalıyor. Bu durum, bankaların konut kredisi kampanyalarını daha da önemli hale getiriyor. Özellikle uzun vadeli ve uygun faiz oranları sunan krediler, ev almak isteyenler için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor.

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 12:51 Güncelleme 01 Ocak 2024, 12:51
Ocak 2024 180 ay vadeli 1.5 milyon TL konut kredisi! Ödenecek taksitte sürpriz var

Finansbank ve Garanti BBVA'nın sunduğu 180 ay vadeli konut kredisi kampanyaları, ev sahibi olmak isteyenler için cazip seçenekler arasında yer alıyor. Bu kampanyalar, özellikle uzun vade ve rekabetçi faiz oranlarıyla öne çıkıyor. Ev almak isteyen bireylerin, kredi seçeneklerini dikkatlice değerlendirmeleri ve kendi ödeme planlarına en uygun seçeneği belirlemeleri önemli. Bu kapsamda, Garanti BBVA ve QNB Finansbank'ın sunduğu mortgage seçenekleri, farklı ihtiyaçlara ve bütçelere uygun çözümler sunuyor.

Finansbank ve Garanti BBVA'dan 180 Ay Vadeli Konut Kredisi

Son dönemde, Finansbank ve Garanti BBVA tarafından başlatılan 180 ay vadeli konut kredisi kampanyaları dikkat çekiyor. Bu uzun vadeli kredi seçenekleri, konut almak isteyenlere daha esnek ödeme planları ve uzun vade imkanları sunuyor.

Garanti BBVA ve QNB Finansbank Mortgage Kampanyalarının Detayları

  1. QNB Finansbank Mortgage-Sigortalı:

    • Toplam Ödeme: 8.971.691 TL
    • Faiz Oranı: %3,31
    • Aylık Taksit: 49.792 TL

  2. Garanti BBVA Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage:

    • Toplam Ödeme: 10.715.416 TL
    • Faiz Oranı: %3,96
    • Aylık Taksit: 59.455 TL

Garanti BBVA Konut Kredisi Kampanyasının Farkı

Garanti BBVA'nın konut kredisi kampanyası, diğer bankalardan farklı olarak hayat sigortalı kiracılara yönelik özel bir mortgage seçeneği sunuyor. Bu kredi seçeneğinde, daha yüksek bir faiz oranı ve aylık taksit tutarı söz konusu olmakla birlikte, kredinin uzun vade seçeneği ve hayat sigortası avantajı dikkat çekiyor.

Konut Kredisi Çekenler İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Konut kredisi çekerken, bankaların sunduğu faiz oranları, toplam geri ödeme miktarları ve aylık taksit tutarları gibi faktörler büyük önem taşıyor. Uzun vade imkanları, özellikle yüksek tutarlı konut kredilerinde, ödeme yükünü azaltarak bireylerin bütçelerini rahatlatıyor.

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