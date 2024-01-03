2024 yılının en iyi seyahat rotaları açıklandı! Karadeniz kıyıları damga vurdu

2024 yılının en iyi seyahat rotaları açıklandı. CNN Travel tarafından hazırlanan listede, dünyanın dört bir yanındaki keşfedilmeyi bekleyen ve şehirlerin gölgesinde kalmış yerler ön plana çıktı.





Listeye Türkiye'den de Karadeniz kıyıları girdi. Karadeniz kıyılarının yemyeşil manzaraları, lezzetli siyah çayı, tarihi kasaba ve köyleri ile plajlarına dikkat çeken CNN Travel, "Ziyaretçiler Safranbolu'da halen demirci çekiçlerinin seslerinin yankılandığı antik sokakları keşfedebilir, Amasra'da plaj yaşamının tadını çıkarabilir ve Sümela'da dünyanın en eski manastırlarından birinin kayalıklara tutunduğu yere tırmanabilir" ifadesini kullandı.