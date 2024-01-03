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Adana'da mandalina bahçede 3 TL, markette 45 TL

Adana'nın Kozan ilçesinde üreticiler, bahçede kilogramı 1 liraya satılan mandalinanın markette 18-20, bahçede kilogramı 3 liraya satılan portakalın markette 25-45 lira olduğunu söyledi. İşte sizler için derlediğimiz 3 Ocak tarihli TAKVİM ekonomi haberleri.. .

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ocak 2024 Güncelleme 03 Ocak 2024, 07:00
Adana’da mandalina bahçede 3 TL, markette 45 TL

Adana'nın Kozan ilçesinde üreticiler, bahçede kilogramı 1 liraya satılan mandalinanın markette 18-20, bahçede kilogramı 3 liraya satılan portakalın markette 25-45 lira olduğunu söyledi. Çiftçi Erkan Açıcı, 80 dönüm bahçesi olduğunu belirterek, "Bucak portakalı Türkiye'de lezzeti tescilli. Coğrafi konum ve iklimi ile lezzeti farklı. Arkadaşım bana etiket yolladı, (markette) 44,90 lira portakal. Kozan'da da marketlerde mandalina 20 liraya kadar satılıyor" dedi. 140 dönüm narenciye bahçesi olduğunu, ürünlerinin bir bölümünü kilogramı 1 liradan sattığını anlatan üretici Lütfi Öztürk ise "Benim evimin dibinde bir markette portakalın kilosu 25 lira yazıyor" diye konuştu.


ZİRVE ALTININ
2023 yılının en çok kazandıran yatırım araçları listesine 'altın' damgasını vurdu. Geleneksel yatırım araçları baz alındığında 2023 yılı içerisinde altın yüzde 82.68 ile en yüksek getiriyi sunarken, euro yüzde 63.39 ile ikinci sırada yer aldı. Dolar ise yılı yüzde 57.90 ile üçüncü sırada tamamladı. Küresel enflasyon sorunu nedeniyle merkez bankalarının faiz artırım süreçlerinde sona gelindiği ve bundan sonra faizlerde düşüş olacağı beklentisiyle altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Altın yeni yıla da rekorla başladı. Ons altın dün gün içinde 2073 dolara kadar çıkarken, Kapalıçarşı'da gram altının fiyatı 2 bin 59 lirayı gördü.


BORSADA BEŞİKTAŞ RÜZGARI
Geçen yıl yüzde 92 artış kaydeden spor endeksi 4.930,21 puanla zirveyi gördü. Beşiktaş'ın hisseleri 2023 yılında yüzde 621.6 değer kazanarak tüm zamanların en iyi yıllık performansını gösterdi. 2022 yılını 5,94 lirayla tamamlayan ve 2023 sonunda 42,86 liraya çıkan Beşiktaş'ın hisse fiyatı böylece 7 katına yükseldi. Beşiktaş'ın hisse fiyatı ayrıca geçen sene 58,50 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 2023 yılında yatırımcısına Galatasaray yüzde 46.5, Fenerbahçe yüzde 25.5 kazandırdı. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği ise geçen yıl yatırımcısına yüzde 7.8 kaybettirdi.



AHLATCI CEO'SU KADRİ SAMSUNLU
Ahlatcı Holding CEO'luğu görevine Kadri Samsunlu atandı. 30 yılı aşkın süredir altyapı, enerji, ulaştırma ve gayrimenkul sektörlerinde üst düzey yöneticilik yapan Samsunlu, Ahlatcı Holding CEO'su oldu. CEO'luğun yanı sıra Ahlatcı Holding grup şirketlerinin yönetim kurullarında da üye olarak yer alacak Samsunlu, görevine gelecek ay başlayacak.


DOĞANLAR HOLDİNG'DE ÜST DÜZEY ATAMA
Doğanlar Holding'de üst düzey bir atama gerçekleşti. Doğanlar Holding ve grup şirketleri bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi unvanıyla görev yapan Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Salih Tuncer Mutlucan, yönetim kurulu üyeliği görevlerine ek olarak Doğanlar Holding'e CEO-İcra Kurulu Başkanı olarak atandı.



KÄRCHER'DE YENİ ATAMA
KÄrcher Türkiye'de Tüketici Ürünleri Yönetimi ve Pazarlama Direktörlüğü görevine Ece Tura Eren getirildi. Bugüne kadar pazarlama ve ürün yönetimi konusunda birçok markada görev alan Ece Tura Eren, Tüketici Ürünleri Yönetimi ve Pazarlama Direktörü olarak Kärcher Türkiye kariyerine başladı.



ANTALYA REKOR KIRDI
Antalya, 2023'te turizmde en iyi yılını yaşadı. Yıl boyunca 15 milyon 689 bin 258 yabancı turist ağırlayan Antalya, böylece tüm zamanların rekorunu kırdı. Antalya, geçen yıl en fazla 3 milyon 461 bin 762 turistle Rusya'dan misafir ağırladı. Rus turistte bir önceki yıla göre yüzde 14.10'luk artış görüldü. Rusları, 3 milyon 363 bin 510 kişi ile Almanlar takip etti. Alman turist sayısında da yüzde 19'luk bir artış yaşandı. Antalya, İngiliz pazarından da ciddi oranda turist çekti. Üçüncü sırada yer alan İngiltere'den kente, yüzde 14,85'lik artışla 1 milyon 318 bin 215 turist geldi. Polonya da sürpriz yapan pazar oldu. 2023'te Polonya'dan 1 milyon 68 bin 150 kişi tatil için Antalya'yı tercih etti. Bu ülkeden gelen turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 39.60'lık artış oldu. Antalya'ya en çok ziyaretçi gönderen ilk 10 ülke arasında sırasıyla Hollanda, Kazakistan, Romanya, Çekya, İsrail ve Ukrayna da yer aldı.

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AJET İŞLETME RUHSATINI ALDI
THY'nin markası AnadoluJet, THY'nin iştiraki olarak kurulan AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi (AJet) adı altında operasyonlarını gerçekleştirmek üzere işletme ruhsatı aldı. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İlk mesai gününde AJet'in işletme ruhsatını veriyoruz. 2023'ün sonlarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistini açtık. 2023'ü havacılıkla kapattık diyebiliriz. Yine yılın ilk mesaisinde de mesaimizi havacılıkla açıyoruz ve çok önemli bir projeye adım atmış oluyoruz" dedi.

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