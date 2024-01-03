KÄRCHER'DE YENİ ATAMA KÄrcher Türkiye 'de Tüketici Ürünleri Yönetimi ve Pazarlama Direktörlüğü görevine Ece Tura Eren getirildi. Bugüne kadar pazarlama ve ürün yönetimi konusunda birçok markada görev alan Ece Tura Eren, Tüketici Ürünleri Yönetimi ve Pazarlama Direktörü olarak Kärcher Türkiye kariyerine başladı.





ANTALYA REKOR KIRDI

Antalya, 2023'te turizmde en iyi yılını yaşadı. Yıl boyunca 15 milyon 689 bin 258 yabancı turist ağırlayan Antalya, böylece tüm zamanların rekorunu kırdı. Antalya, geçen yıl en fazla 3 milyon 461 bin 762 turistle Rusya'dan misafir ağırladı. Rus turistte bir önceki yıla göre yüzde 14.10'luk artış görüldü. Rusları, 3 milyon 363 bin 510 kişi ile Almanlar takip etti. Alman turist sayısında da yüzde 19'luk bir artış yaşandı. Antalya, İngiliz pazarından da ciddi oranda turist çekti. Üçüncü sırada yer alan İngiltere'den kente, yüzde 14,85'lik artışla 1 milyon 318 bin 215 turist geldi. Polonya da sürpriz yapan pazar oldu. 2023'te Polonya'dan 1 milyon 68 bin 150 kişi tatil için Antalya'yı tercih etti. Bu ülkeden gelen turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 39.60'lık artış oldu. Antalya'ya en çok ziyaretçi gönderen ilk 10 ülke arasında sırasıyla Hollanda, Kazakistan, Romanya, Çekya, İsrail ve Ukrayna da yer aldı.

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AJET İŞLETME RUHSATINI ALDI

THY'nin markası AnadoluJet, THY'nin iştiraki olarak kurulan AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi (AJet) adı altında operasyonlarını gerçekleştirmek üzere işletme ruhsatı aldı. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İlk mesai gününde AJet'in işletme ruhsatını veriyoruz. 2023'ün sonlarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistini açtık. 2023'ü havacılıkla kapattık diyebiliriz. Yine yılın ilk mesaisinde de mesaimizi havacılıkla açıyoruz ve çok önemli bir projeye adım atmış oluyoruz" dedi.