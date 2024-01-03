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Tüm zamanların rekoru! Rekor ihracat: 255.8 milyar Dolar

Türkiye’nin ihracatı 2023’te rekora imza attı. İhracatın 255.8 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını belirten Başkan Erdoğan, 2024 için de 375 milyar dolara işaret etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ocak 2024 Güncelleme 03 Ocak 2024, 07:00
Tüm zamanların rekoru! Rekor ihracat: 255.8 milyar Dolar

2023 ihracatımız, geçen yıla göre yüzde 0.6 arttı. 255 milyar 809 milyon dolara ulaştı. Bu rakamla Orta Vadeli Program'daki 255 milyar dolarlık hedefimizi de aştık.

Ayrıca Suudi Arabistan'da iptal olan Süper Kupa maçıyla ilgili, Türkiye'nin çıkarlarına yönelik çok açık bir sabotaj girişimi var. Bu oyunu da boşa çıkaracağız.


İHRACAT TARİH YAZDI
Küresel ticaretteki 2 trilyon dolarlık daralmaya rağmen, Türkiye'nin ihracatındaki artış trendi 2023'te de devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 0.6 oranında artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak, Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır. Bu rakamla Orta Vadeli Program'daki 255 milyar dolarlık ihracat hedefimizi de aştık" dedi. Bu rekora ulaşılmasında payı olan herkesi tebrik eden Erdoğan, "İhracat yapan, katma değer üreten, istihdam oluşturan, ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm ihracatçılarımızla gurur duyuyorum" ifadesini kullandı. "Yola çıktığımız 2002 yılında aylık ortalama 3 milyar dolar ihracat yaparken bugün aylık ortalama 21.3 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyoruz" diyen Erdoğan, ihracatçılarla el ele verdiklerini, çok çalıştıklarını, başardıklarını, 2024'te çok daha büyük başarılara birlikte imza atılacağını söyledi. Erdoğan, "2024'te ihracatımızın 375 milyar doların üstüne çıkabileceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.



FIRSATÇIYA GEÇİT YOK
Dünyada ve Türkiye de en büyük baş ağrısının enflasyon olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Üretim, istihdam ve büyümeden taviz vermeden, enflasyonu tek haneye indirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Alınan tedbirlerin enflasyonun ateşini düşürmeye başladığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren, politikalarımızın etkilerini daha net göreceğiz. Bu süreçte çeşitli bahanelerle milletimizin çoluk çocuğunun rızkına, refahına, malına, mülküne, parasına kasteden açgözlülere kesinlikle fırsat vermeyeceğiz."



60 ÜLKEYE SATIŞ REKORU
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 2023'te ihracat ailesine 18 bin firma daha eklediklerini belirterek, "İhracatçı firma sayısını 120 bine çıkardık. 60 ülkede ihracat rekoru kırdık. 50 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptık. 23 sektörde 1 milyar doları, 8 sektörde 10 milyar doları aştık. Birim ihracat değerimizi ise 1.57 dolara çıkardık. Verdiğimiz sözü tuttuk" ifadesini kullandı.

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