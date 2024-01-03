Tüm zamanların rekoru! Rekor ihracat: 255.8 milyar Dolar

2023 ihracatımız, geçen yıla göre yüzde 0.6 arttı. 255 milyar 809 milyon dolara ulaştı. Bu rakamla Orta Vadeli Program 'daki 255 milyar dolarlık hedefimizi de aştık. Ayrıca Suudi Arabistan'da iptal olan Süper Kupa maçıyla ilgili, Türkiye'nin çıkarlarına yönelik çok açık bir sabotaj girişimi var. Bu oyunu da boşa çıkaracağız.



İHRACAT TARİH YAZDI

Küresel ticaretteki 2 trilyon dolarlık daralmaya rağmen, Türkiye'nin ihracatındaki artış trendi 2023'te de devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 0.6 oranında artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak, Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır. Bu rakamla Orta Vadeli Program'daki 255 milyar dolarlık ihracat hedefimizi de aştık" dedi. Bu rekora ulaşılmasında payı olan herkesi tebrik eden Erdoğan, "İhracat yapan, katma değer üreten, istihdam oluşturan, ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm ihracatçılarımızla gurur duyuyorum" ifadesini kullandı. "Yola çıktığımız 2002 yılında aylık ortalama 3 milyar dolar ihracat yaparken bugün aylık ortalama 21.3 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyoruz" diyen Erdoğan, ihracatçılarla el ele verdiklerini, çok çalıştıklarını, başardıklarını, 2024'te çok daha büyük başarılara birlikte imza atılacağını söyledi. Erdoğan, "2024'te ihracatımızın 375 milyar doların üstüne çıkabileceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.