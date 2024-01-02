Hurdacılar bile peşine düştü sakın kaptırmayın! Önüne gelen çöpe atıyor ama yüzde 90’ı altın çıktı

Teknolojik gelişmeler cep telefonları ve bilgisayarlar gibi elektronik cihazların sıkça güncellenmesine veya arızalanmasına neden oluyor. Çoğu zaman çöpe atılan ya da hurdacılara verilen bu ürünlerin parçaları aslında birer servet değeri taşıyor. Elektronik atıkların içindeki altın, paladyum gibi değerli metaller, tamirci yardımıyla çıkarılarak ekonomik bir kazanç kaynağına dönüşebiliyor.
TEKNOLOJİK ATIKLARDA DEĞERLİ MADENLER
Günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası olan cep telefonları, televizyonlar ve benzeri elektronik cihazlar, aslında pek çok değerli madeni bünyesinde barındırıyor.
Altın, paladyum ve benzeri kıymetli materyaller, eski cihazlarda sıklıkla kullanılıyor. Bu cihazları değerlendiren bilinçli kişiler, tamirci yardımıyla bu metalleri çıkararak önemli bir ekonomik gelir elde edebiliyor.