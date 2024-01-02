Hurdacılar bile peşine düştü sakın kaptırmayın! Önüne gelen çöpe atıyor ama yüzde 90’ı altın çıktı

Teknolojik gelişmeler cep telefonları ve bilgisayarlar gibi elektronik cihazların sıkça güncellenmesine veya arızalanmasına neden oluyor. Çoğu zaman çöpe atılan ya da hurdacılara verilen bu ürünlerin parçaları aslında birer servet değeri taşıyor. Elektronik atıkların içindeki altın, paladyum gibi değerli metaller, tamirci yardımıyla çıkarılarak ekonomik bir kazanç kaynağına dönüşebiliyor.