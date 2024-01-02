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Hurdacılar bile peşine düştü sakın kaptırmayın! Önüne gelen çöpe atıyor ama yüzde 90'ı altın çıktı

Altın fiyatlarının yükselişi ve teknolojinin hızlı gelişimi, elektronik atıkları yeni bir gelir kaynağına dönüştürdü. Son zamanlarda altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması elektronik hurda piyasasında dikkat çekici bir değişime yol açtı. Hurdacılar evlerde bulunan ve genellikle çöpe atılan ya da değersiz görülen eski elektronik cihazları toplamaya başladı. Yapılan araştırmalar bu cihazların içerisinde altın barındırdığını ortaya koydu.

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 11:11 Güncelleme 02 Ocak 2024, 11:11
Hurdacılar bile peşine düştü sakın kaptırmayın! Önüne gelen çöpe atıyor ama yüzde 90’ı altın çıktı

Teknolojik gelişmeler cep telefonları ve bilgisayarlar gibi elektronik cihazların sıkça güncellenmesine veya arızalanmasına neden oluyor. Çoğu zaman çöpe atılan ya da hurdacılara verilen bu ürünlerin parçaları aslında birer servet değeri taşıyor. Elektronik atıkların içindeki altın, paladyum gibi değerli metaller, tamirci yardımıyla çıkarılarak ekonomik bir kazanç kaynağına dönüşebiliyor.

TEKNOLOJİK ATIKLARDA DEĞERLİ MADENLER

Günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası olan cep telefonları, televizyonlar ve benzeri elektronik cihazlar, aslında pek çok değerli madeni bünyesinde barındırıyor.

Altın, paladyum ve benzeri kıymetli materyaller, eski cihazlarda sıklıkla kullanılıyor. Bu cihazları değerlendiren bilinçli kişiler, tamirci yardımıyla bu metalleri çıkararak önemli bir ekonomik gelir elde edebiliyor.

Elektronik atıkların doğru şekilde değerlendirilmesi, çevresel etkiye de olumlu katkıda bulunuyor. Bu süreçte, değerli metallerin geri dönüştürülmesi hem çevreyi koruyor hem de ekonomik kazanç sağlıyor.

Böylelikle, teknolojik atıkların çevreye olan zararları minimuma indirilirken, ekonomik fayda maksimuma çıkarılıyor.

Elektronik atık geri dönüşüm yöntemleri arasında değerli metal geri kazanımı için çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Bunlardan biri, şehirlerde yer alan özel elektronik geri dönüşüm tesisleridir.

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