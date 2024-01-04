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2024 en düşük emekli maaşı hesaplama tablosu tıkla öğren! Ne kadar maaş alacağım? SGK 2024 SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı, EYT maaşı hesaplama!

Emekli maaşı hesaplaması, çeşitli faktörlere bağlı olarak yapılır ve bu süreç, kişinin çalışma hayatı boyunca elde ettiği gelir ve ödenen SGK prim miktarını kapsar. SGK tarafından sunulan 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kategorileri için geliştirilen emekli maaşı hesaplama robotu, bu öğeleri değerlendirerek kişinin alacağı aylık emekli maaşını tahmin eder.

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 11:46 Güncelleme 04 Ocak 2024, 11:46
2024 en düşük emekli maaşı hesaplama tablosu tıkla öğren! Ne kadar maaş alacağım? SGK 2024 SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı, EYT maaşı hesaplama!

Türkiye genelinde 30 milyonun üzerinde potansiyel emekli adayı, emekli olacakları dönemde alacakları maaş miktarını merakla sorguluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama robotu, emeklilik aylığına hak kazanan çalışanlara, emekli olunca ne kadar maaş alacakları konusunda önemli bir rehberlik sağlıyor.

SGK İLE EMEKLİ OLUNCA NE KADAR AYLIK ALIRIM?

3600 prim gün sayısı dolan herkes https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sitesine girerek TC Kimlik Numarası, SSK sicil numarası, baba adı, nüfusa kayıtlı olunan il ve doğum tarihi girildikten sonra "sorgula" tuşuna basarak ilerleniyor. Açılan yeni sayfada bugüne kadar yatırılan SGK primleri görülüyor ve "Hesapla" tuşuna basılarak ne kadar emekli maaşı alacağınızı görebiliyorsunuz.

EMEKLİ MAAŞI NASIL ARTAR?

Emekli maaşınızı yükseltmeniz için en önemli konu prime esas kazanç olarak öne çıkıyor. Brüt maaşınız ne kadar yüksekse emekli maaşınız da o kadar yüksek oluyor. Yüksek maaş alıp, işveren asgari ücretten gösteriyorsa bu duruma itiraz edin. Ayrıca işten çıkarılma durumunda kıdem tazminatınız da bu nedenle çok düşük hesaplanacaktır.

Maaşınız asgari ücretin üstündeyse potansiyel emekli maaşınız da yükseliş gösterecektir. Maaşınız asgari ücret düzeyinde kalırsa en düşük emekli maaşını alabilirsiniz.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU

4A SGK emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" adresine giderek "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.

4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4B EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA EKRANI

4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolaya alacakları maaş tutarını görüntüleyebilir. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.

4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4C EMEKLİ BİLGİSİ GÖRÜNTÜLEME

4C emeklisi olan vatandaşlar da uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ veya e-Devlet sistemine giriş yaparak maaş tutarını öğrenebilir. Bunun için açılan ekrandan istenen bilgileri eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.

4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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