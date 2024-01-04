2024 en düşük emekli maaşı hesaplama tablosu tıkla öğren! Ne kadar maaş alacağım? SGK 2024 SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı, EYT maaşı hesaplama!

3600 prim gün sayısı dolan herkes https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sitesine girerek TC Kimlik Numarası, SSK sicil numarası, baba adı, nüfusa kayıtlı olunan il ve doğum tarihi girildikten sonra "sorgula" tuşuna basarak ilerleniyor. Açılan yeni sayfada bugüne kadar yatırılan SGK primleri görülüyor ve "Hesapla" tuşuna basılarak ne kadar emekli maaşı alacağınızı görebiliyorsunuz.

EMEKLİ MAAŞI NASIL ARTAR?

Emekli maaşınızı yükseltmeniz için en önemli konu prime esas kazanç olarak öne çıkıyor. Brüt maaşınız ne kadar yüksekse emekli maaşınız da o kadar yüksek oluyor. Yüksek maaş alıp, işveren asgari ücretten gösteriyorsa bu duruma itiraz edin. Ayrıca işten çıkarılma durumunda kıdem tazminatınız da bu nedenle çok düşük hesaplanacaktır.



Maaşınız asgari ücretin üstündeyse potansiyel emekli maaşınız da yükseliş gösterecektir. Maaşınız asgari ücret düzeyinde kalırsa en düşük emekli maaşını alabilirsiniz.