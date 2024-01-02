TÜRSAB'dan "işverenler teşvik edilerek çalışanların tatil imkanlarının artırılması" önerisi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 'işverenler teşvik edilerek çalışanların tatil imkanlarının artırılması' önerisinde bulundu.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 'işverenler teşvik edilerek çalışanların tatil imkanlarının artırılması' önerisinde bulundu.
REZERVASYONLAR İYİ GİDİYOR
Tatil yapmayan bir insanın performansıyla yapanın çok farklı olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Çalışanların tatil imkanlarının artırılması için şirketlere teşvikler verilebilir. Çalışana verilecek tatil izninin yanında tatille ilgili verilecek teşviklerin vergiden düşülmesi işveren için bir motivasyon olur. İş performansına da yansır" ifadelerini kullandı. Erken rezervasyonların iyi gittiğini ve bunun hem oteller hem de tüketiciler için avantajlı bir durum olduğunu aktaran Bağlıkaya, "İyi bir sene bekliyoruz. Biz bundan sonraki her yıl artış bekliyoruz. 2019 rekoru geride kaldı artık. 2023'ü baz alacağız bundan sonra. 2023'e bakıp 2023'ü geçtik mi, geçmedik mi bakacağız" diye konuştu.
FİYATLAR DENGELENİR
Bağlıkaya, Yunan adalarına vize muafiyeti uygulamasına da değinerek, biraz fiyatların dengeleneceğini belirtti. Bazı yerlerde olması gereken fiyatın üç mislinin olduğunu, bunların biraz törpüleneceğini ifade eden Bağlıkaya, bu durumun tüketiciye faydasının olduğunu anlattı.