TÜRSAB'dan "işverenler teşvik edilerek çalışanların tatil imkanlarının artırılması" önerisi





REZERVASYONLAR İYİ GİDİYOR

Tatil yapmayan bir insanın performansıyla yapanın çok farklı olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Çalışanların tatil imkanlarının artırılması için şirketlere teşvikler verilebilir. Çalışana verilecek tatil izninin yanında tatille ilgili verilecek teşviklerin vergiden düşülmesi işveren için bir motivasyon olur. İş performansına da yansır" ifadelerini kullandı. Erken rezervasyonların iyi gittiğini ve bunun hem oteller hem de tüketiciler için avantajlı bir durum olduğunu aktaran Bağlıkaya, "İyi bir sene bekliyoruz. Biz bundan sonraki her yıl artış bekliyoruz. 2019 rekoru geride kaldı artık. 2023'ü baz alacağız bundan sonra. 2023'e bakıp 2023'ü geçtik mi, geçmedik mi bakacağız" diye konuştu.