Türkiye’nin fiber ağ uzunluğu 435 bin kilometreye ulaştı

Türk Telekom ekipleri yeni yıla, Çanakkale'de gerçekleştirilen saha operasyonlarıyla girdi. Türk Telekom'un, Çanakkale'nin Karacaören Köyü'nde yürütülen çalışmalarla fiber ağ uzunluğu 435 bin kilometreye çıktı. Yeni yılı Karacaören Köyü'nde, fiberleşme çalışmalarını sürdüren saha ekipleriyle karşılayan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Hayatın her alanına aktardığımız dijitalleşme vizyonumuz ve geliştirdiğimiz teknolojileri dünyaya ihraç eden konumumuzla Türkiye Yüzyılı'nı dijitalin yüzyılı yapmaya kararlıyız" değerlendirmesinde bulundu.









"2024 yılı itibarıyla milli mücadele ruhunun simge şehirlerinden Çanakkale'de, saha ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla, fiber ağ uzunluğumuzu 435 bin kilometreye ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Önal, şunları kaydetti: "1915 Çanakkale Köprüsü'nün Çanakkale Boğazı'nın iki tarafını birleştirmesi gibi Türk Telekom olarak biz de boğazın iki yakasını fiber ağlarla örüyoruz.