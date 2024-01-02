Milyonlara prim rehberi! İsteğe bağlı sigorta nasıl yapılır? Kaç lira ödenir? | İsteğe bağlı sigorta için gerekli şartlar neler?





EMEKLİLİK İÇİN BORÇLANMAYA GİDECEĞİM. NE KADAR ÖDERİM?

Bu yıl borçlanma için günlük prim tutarı 213,36 lira olup, 12 aylık askerlik borçlanması için 76 bin 809, 18 aylık askerlik borçlanması için de 115 bin 214 lira yatırılması gerekiyor. Tek çocuk için 2 yıllık borçlanmaya 153 bin 619 lira, ihya borçlanması için de günlük 230,03 lira ödenecek.