Milyonlara prim rehberi! İsteğe bağlı sigorta nasıl yapılır? Kaç lira ödenir? | İsteğe bağlı sigorta için gerekli şartlar neler?

Çalışanların emeklilik hakkı kazanması, sağlık hizmeti almasında devlete ödenen sigorta primi büyük önem taşıyor. Yeni yılla birlikte prim tutarları değişti. İşte merak edilen soruların yanıtları:
Çalışanların emeklilik hakkı kazanması, sağlık hizmeti almasında devlete ödenen sigorta primi büyük önem taşıyor. Yeni yılla birlikte prim tutarları değişti. İşte merak edilen soruların yanıtları:
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA NASIL YAPILIR? KAÇ LİRA ÖDENİR?
İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler e-Devlet üzerinden veya 'İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile ikametgâhının bulunduğu yerdeki SGK müdürlüklerine başvurabilir. Bu yıl isteğe bağlı sigorta yaptıracaklar aylık en az 6 bin 400 lira ödeyecek.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?
İsteğe bağlı sigorta giriş bildirgesiyle SGK'ya başvuru, 18 yaşını doldurmuş olmak ve her ay prim yatırılması gerekiyor. Emekli ya da çalışmıyor olmak gerekiyor. Ay içinde 30 günden az çalışanlar prim ödeyebilir.
SGK'YA FAZLA ÖDENEN PRİMLER İADE ALINABİLİR Mİ?
Birden çok işyerinde çalıştığı için yüksek prim ödeyen sigortalıların fazladan ödedikleri primleri geri alma hakları bulunuyor. SGK, aldığı uzun vadeli sigorta primlerinin, yaşlılık aylığı bağlayamadığı kısmını iade eder.
EMEKLİLİK İÇİN BORÇLANMAYA GİDECEĞİM. NE KADAR ÖDERİM?
Bu yıl borçlanma için günlük prim tutarı 213,36 lira olup, 12 aylık askerlik borçlanması için 76 bin 809, 18 aylık askerlik borçlanması için de 115 bin 214 lira yatırılması gerekiyor. Tek çocuk için 2 yıllık borçlanmaya 153 bin 619 lira, ihya borçlanması için de günlük 230,03 lira ödenecek.
AYDA 10 GÜN, ALTI VE ÜSTÜ ÇALIŞANLAR İÇİN BU YIL YATIRILACAK PRİM TUTARI NE KADAR?
Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az işçi çalıştıranlar sadece iş kazası, meslek hastalığı sigortası primi yatırıyor. Bu kapsamda ödenecek prim tutarı günlük 13,34 lira. 10 gün ve üzeri çalıştırmaları halinde de günlük prim 216,69 lira oldu.
YURT DIŞI BORÇLANMADA KAÇ LİRA PRİM ÖDENECEK?
Yurt dışı borçlanmada prime esas kazancın yüzde 45'i oranında prim alınıyor. Yurt dışı borçlanması yapacakların günlük en az 300,04 lira prim ödemesi gerekiyor.