Lokanta ve kafelerde fiyat listeleri girişte yer aldı

ASGARİ ÜCRET KİTAP OLDU

Akademisyenler, sendikacılar, esnaf, iş dünyası, medya ve hükümet yetkilileri, ortalama ücrete dönüşen asgari ücret konusunu 'Asgari Yaşamak' kitabında tartıştı. Türk-İş'e bağlı Türk Metal Sendikası tarafından yayınlanan kitabı Sabah Gazetesi'nde "İş'in Anahtarı" yazılarıyla çalışma hayatını, sosyal güvenlikteki sıcak gelişmeleri, kritik ayrıntıları yazan Hazal Ateş kaleme aldı.



YENİ ŞUBELERE DEVAM

Dünya genelinde 621 satış noktasına ulaşan, ülkemizde ise başta İstanbul olmak üzere Ankara ve Bursa'da da kahve severlerle buluşmaya devam eden kahve markası Juan Valdez, şube sayısını artırmaya devam ediyor. 2023 yılında hedeflediği 20 Juan Valdez şubesi ve 20 Juan Valdez Corp Shop ile toplam 40 satış noktasına ulaşan Juan Valdez, 2024'te yeni şubeler açmaya devam edecek. 2024'ün ilk şubesi, Emaar Square AVM'de kahve tutkunlarına kapılarını açacak.



AVRUPA BAŞKANLIĞI TÜRKİYE'YE GELİYOR

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, Avrupa'nın en güçlü gençlik örgütlerinden olan Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu (YES For EUROPE) başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı. 10-12 Ocak tarihleri arasında Porto'da yapılacak seçimlere Almanya, İspanya, İtalya gibi Avrupa'nın en güçlü sivil toplum organizasyonlarının da desteğini alarak tek liste ile gireceklerini kaydeden Yıldırım, "Konfederasyonda 2020 yılında da başkan seçildim. 2021 yılında ise Avrupa Birliği Genç Girişimciler Organizasyonu (JEUNE) Başkan Yardımcılığı görevini üstlendim" dedi.



4.420 TL YEMEK, 2.888 TL YOL PARASI

Şirketler tarafından çalışanlara ödenecek yol ve yemek ücretleri belli oldu. Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan maktu had ve tutarlar, yeniden değerleme oranında artırıldı. Yayımlanan tebliğle, günlük 110 lira olan yemek parası istisna tutarı 2024 yılı için 170 liraya, 56 lira olan yol parası istisna tutarı da 88 liraya çıktı. Böylece, aylık 4 bin 420 lira yemek parası, 2 bin 888 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek. Gelir Vergisi Kanunu'na göre işverenler, çalışanlarına günlük yemek bedeli tutarında yemek desteğinde bulunduklarında, devlet yapılan ödemeyi Gelir Vergisi, Damga Vergisi, SGK İşveren Hissesi, SGK İşçi Primi'nden istisna tutuyor.



İSTANBUL'UN 2024 YILI ENFLASYONU BELLİ OLDU

İstanbul'da Aralık'ta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3.52, toptan fiyatlar yüzde 2.31 artış gösterdi. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi Aralık'ta önceki aya göre yüzde 3.52, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 2.31 artış kaydetti. Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, artış oranının perakendede yüzde 74.88, toptan fiyatlarda yüzde 62.77 olduğu görüldü.





TURİZM BAKANLIĞI 1.500 KİŞİ ALACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere bin 500 personel alımı yapılacağını bildirdi. Ersoy, sosyal medya hesabından, "Yeni yılın ilk günü bir müjdemiz var" ifadesiyle yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, çeşitli unvanlarda bin 500 personel alımı gerçekleştireceklerini kaydetti.