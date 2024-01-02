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Euro 25 yaşında! 1999'da kaydi olarak yürürlüğe girmişti

EURO para birimi 25'inci yılına girdi. AB üyesi 27 ülkenin 20'sinin resmi para birimi olarak kullanılan euro, 1999'da kaydi olarak yürürlüğe girmişti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ocak 2024 Güncelleme 02 Ocak 2024, 07:01
Euro 25 yaşında! 1999’da kaydi olarak yürürlüğe girmişti

EURO para birimi 25'inci yılına girdi. AB üyesi 27 ülkenin 20'sinin resmi para birimi olarak kullanılan euro, 1999'da kaydi olarak yürürlüğe girmişti. 3 yıllık geçiş sürecinin ardından günlük yaşamda tedavüle sokulan euro, 1 Ocak 2002'de banknot ve bozuk para olarak piyasaya sürülmüş ve günlük işlemlerde kullanılmaya başlanmıştı. Euroya son katılım 1 Ocak 2023'te Hırvatistan'la gerçekleşirken, euro para birimine geçiş süreci için başvuran Bulgaristan'ın da 2025 başında Euro Bölgesi'ne girme hedefi bulunuyor. Euroyu Avrupa'da yaklaşık 344 milyon kişi kullanıyor.



7 FARKLI BANKNOT
Euro 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 olmak üzere 7 farklı banknot ve 1, 2, 5, 10, 20, 50 sent ile 1 ve 2 euro metal para olarak tedavülde bulunuyor. 500 euroluk banknotların basımı 2019'da durduruldu. Euro, 1999'da piyasaya sürüldüğünde 1 euro 1.17 dolar seviyesindeydi. Ekim 2000'de euro 0.83 dolara kadar geriledi. Euro, 2002'den 2008'e kadarki süreçte dolara karşı değer kazandı. 2008'de 1 euro 1.60 dolara kadar çıkarak rekor kırdı.

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