Euro 25 yaşında! 1999’da kaydi olarak yürürlüğe girmişti

EURO para birimi 25'inci yılına girdi. AB üyesi 27 ülkenin 20'sinin resmi para birimi olarak kullanılan euro, 1999'da kaydi olarak yürürlüğe girmişti. 3 yıllık geçiş sürecinin ardından günlük yaşamda tedavüle sokulan euro, 1 Ocak 2002'de banknot ve bozuk para olarak piyasaya sürülmüş ve günlük işlemlerde kullanılmaya başlanmıştı. Euroya son katılım 1 Ocak 2023'te Hırvatistan'la gerçekleşirken, euro para birimine geçiş süreci için başvuran Bulgaristan'ın da 2025 başında Euro Bölgesi'ne girme hedefi bulunuyor. Euroyu Avrupa'da yaklaşık 344 milyon kişi kullanıyor.