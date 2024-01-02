Antalya’da yılbaşı rekoru! 121 bin 139 yabancı turist geldi

Turizmde hareketli bir yıl geçiren Antalya'da, Aralık'ta havayoluyla gelen turist sayısında rekor kırıldı, yılbaşı haftasında konuk edilen yabancı misafir sayısı 121 bin 139'u buldu. Aralık ayında havayoluyla gelişler, geçen yıla göre yüzde 7, turizmde rekor yılı olan 2019'daki 227 bin 701 turist sayısına göre ise yaklaşık yüzde 32 artarak 302 bin 505 kişi oldu.









Bu sayı, Antalya ve Gazipaşa havalimanları dış hatlar terminallerinden elde edilen en yüksek Aralık verisi olarak kayıtlara geçti. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, bu yıl bazı pazarlardan beklenin üstünde turist ağırladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu: "Bu yıl Polonya ve İngiltere pazarları sürpriz yaptı. Turizm açısından önemli pazarlar, bunların daha da büyüyeceğini düşünüyoruz. Özellikle İngiltere pazarında da 'her şey dahil' sistemi yavaş yavaş yer bulmaya başladı. 2024'ten de umutluyuz."