Borsa İstanbul , 2023'ü, yıllık bazda yüzde 35.6 yükselerek 7.470 puandan tamamladı. Sektör endeksleri incelendiğinde 2023'te yatırımcısına en çok kazandıran yüzde 166.4 ile sigorta, en fazla kaybettiren yüzde 19 ile madencilik oldu.







Yatırımcılar, 2023'te, halka arzların da etkisiyle borsaya adeta akın etti. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre; 2022 sonunda 3 milyon 794 bin olan yatırımcı sayısı, 29 Aralık 2023'te 7 milyon 653 bine ulaştı. Yatırımcı sayısı 15 Aralık 2023'te 8 milyon 573 bin kişiyle tarihi zirvesini gördü.



Sermaye Piyasası Kurulu verilerine göre 2023'te 54 şirket 79.3 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi. Bu arada 2023 yılı içinde 2.145,12 dolarla rekor seviyeyi gören altının ons fiyatı bu yıl yüzde 13.11 artarak 2.062,74 dolar oldu, tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışını gerçekleştirdi. Altın, 3 yılın ardından yatırımcısının yüzünü güldürdü.