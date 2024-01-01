Teslimatlar devam ediyor! Togg, 19 bin 583 T10X’i kullanıcılarıyla buluşturdu

1 AYDA 6 BİN 8 ADET Togg 'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, " Türkiye 'mize verdiğimiz sözü tuttuk Aralık ayında çekilişle T10X almaya hak kazanan 6 bin 8 kullanıcımıza daha akıllı cihazlarını teslim ettik" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda şunlar kaydedildi: "Bugün itibarıyla 81 ilimizin tamamında, heyecanımızı paylaşan ve en başından beri desteğini esirgemeyen 19 bin 583 kullanıcımız T10X'lerine kavuştu. Söz verdiğimiz gibi yedek talihlilerimizin teslimatlarına da 2024 yılında hız kesmeden devam edeceğiz. Yollarda daha fazla karşılaşmak dileğiyle."

BU YIL YENİ MODEL SAHNEDE

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni yılda özellikle Milli Teknoloji Hamlesi programı, uzay bilim misyonu ve Türksat 6A gibi projelerin öncelikli planları içinde yer alacağını belirterek, "2024, ülkemizde sanayi, teknoloji ve uzay yılı olacak. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat rotasında Türkiye'mizin kalkınma yolculuğunu sürdüreceğiz" diye konuştu. Kacır, Togg ile ilgili olarak da "Ülkemizde ve dünyada Togg'umuzun daha fazla yollarda yer alması için var gücümüzle çalışacağız. Togg'un yeni modeli de bu yıl sahneye çıkacak. Amacımız Togg'un yanında yeni elektrikli araç yatırımlarını da ülkemize kazandırmak" dedi.