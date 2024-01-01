SED, evde bakım yardımı, aile destek parası, 65 yaş aylığı, emekli, taşeron! Peş peşe müjdeler 85 milyona duyuruldu





PROMOSYONA YENİ YIL ARTIŞI

Emeklilere, dul ve yetimlere maaşlarının yatırıldığı bankalar tarafından ödenen promosyonda kampanyalar 2023'ün son günlerinde hareketlendi. EYT'liler de dahil emekliler 12 bin 500 liraya varan promosyon alabilirken, bazı bankalar emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödeme yapıldı. Kampanyalardaki tutarların 2024'te daha da büyümesi bekleniyor. Bunda Ocak ayı ile birlikte zamlanacak maaşlar da etkili olacak. Bankaların yeni maaşların etkisiyle kampanyalara hız vermesi bekleniyor. Ayrıca Ocak'ta pek çok kişi, bulunduğu maaş dilimini aşıp bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanma imkanı elde edecek. Bu da promosyonu artıracak. Hatta en düşük emekli aylığı ödemesinin 10 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor. Bu durumda tüm emekliler en üst maaş dilimi için belirlenen promosyondan yararlanabilecek.



ASGARİ ÜCRET HERKESE YANSIYACAK

- TÜM ÇALIŞANLAR

7 milyon asgari ücretlinin maaşı 1 Ocak'tan itibaren net 17 bin 2, brüt 20 bin 2 lira. Maaşını çalışarak alanlar 31 Ocak'tan itibaren zamlı ödemeyi hesaplarında görecek. Asgari ücretle birlikte özel sektörde daha yüksek maaşla çalışanlara yapılacak ödemeler de yeniden belirlenirken, tüm çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı arttı.





- RAPOR PARALARI

Günlük en az yatarak tedavide 333,38, ayakta tedavide 444,50 lira ödenecek.



- ANNELER

Annelere doğum izni sırasında 112 gün üzerinden en az 49 bin 784 lira ödenecek. İŞKUR, doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışan anneye de çalışmadığı süre için aylık 6 bin 656 lira verecek. İŞSİZLER

Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 7 bin 940, en çok 15 bin 880 lira geçecek. İşsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için en düşük tutar işten ayrılma tarihine göre farklı olacak.



- STAJYERLER

En düşük stajyer ücreti 20'den az personeli olan yerlerde 2 bin 550, daha çok personeli olan yerlerde 5 bin 100 lira oldu. Kalfalık yeterliliğini kazanana da 8 bin 501 lira verilecek

2024 KAZANÇ TAKVİMİ TÜM EYT'LİLER İÇİN 25 YIL ŞARTI DOLUYOR

2023'TE hayata geçirilen EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlara emeklilik yolu açıldı. 2023'te yaklaşık 2 milyon kişi EYT'li emekli oldu. Bu kişiler en az 7 bin 500 lira emekli aylığı alırken; ikramiye, promosyon gibi imkanlardan da yararlandı. Emeklilik için yıl şartı, bu yıl, tüm EYT'liler için dolmuş olacak. 1999 yılında sigortalı olan erkek EYT'liler, 2024 içerisinde 25 yıllık süreyi tamamlar tamamlanmaz başvurusunu yapabilecek



KAMU İŞÇİLERİNE ZAM VE İKRAMİYE

700 bin kamu işçisinin maaşı toplu sözleşme kapsamında 2024 yılında iki kez artırılırken, 52 günlük de ilave tediye (ikramiye) ödenecek. İkramiyenin yılın ilk yarısında ödenecek 26 günlük bölümünün takvimi belirlendi. İlk 13 günlük tutar 26 Ocak'ta, ikinci yarısı 5 Nisan'da ödenecek. 2024'ün ikinci yarısında verilecek 26 günlük ikramiyenin takvimi de Haziran ya da Temmuz ayında Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek.



TAZMİNATLAR YÜKSELDİ

Kıdem tazminatında en düşük tutar 20 bin 2 liraya yükseldi. Damga vergisi kesilmiş olarak asgari ücretliye her yıl için 19 bin 850 lira ödenecek. Kıdem tazminatında tavan ise memur maaş katsayısındaki artışla değişecek. 23 bin 489 lira olan tavanda yaklaşık yüzde 50 artış bekleniyor. Bu arada artan maaşlarla birlikte ihbar tazminatları da yükselecek. En düşük ihbar tazminatı 2 hafta için 7 bin 863, 4 haftalık 15 bin 726, 6 haftalık 23 bin 590, 8 haftalık 31 bin 453 lira olacak.



MAAŞLARA MEMUR AYARI



- KAMU GÖREVLİSİNE 2 ARTIŞ:

Toplu sözleşme kazanımları hayata geçecek. Hakem Kurulu kararı kapsamında memurlara ve memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 15 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Enflasyon tahminlerine göre bu artış yüzde 49.46-50.35 aralığında bekleniyor. 6.5 milyonluk bu kitleye bir zam da Temmuz'da yapılacak. Hakem Kurulu kararı kapsamında maaşlara yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 15'i aşarsa fark yansıtılacak. Ayrıca yeni 3600 ek gösterge düzenlemesi hayata geçirildiğinde, kapsama girenlerin emekli aylıkları ve ikramiyeleri yükselecek.





- YAŞLIYA-ENGELLİYE YENİ MAAŞ

65 yaş ve engelli aylıkları, evde bakım parası, kronik hastalık yardımı, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) gibi ödemeler Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanacak artışla yükselecek. Sosyal desteklerden yararlanmak için bakılan gelir kriteri ise yeni asgari ücretle güncellenecek. 2024 yılı bütçesinde sosyal yardımlar için 497 milyar lira ayrıldı. 64.1 milyar lirasını 65 yaş üstü yaşlılar, engelliler ve yakınlarına bağlanan aylıklar, 56.2 milyar lirasını evde bakım desteği, 32 milyar lirasını aile destek programı kapsamında verilen destek oluşturacak. Ödeme gücü olmayanların sağlık primi giderleri için 100.5 milyar, sosyal konut finansman desteği için 15 milyar, SED için 12.5 milyar, elektrik tüketim desteği için 8.6 milyar, engelli eğitim taşıma gideri için 6.4 milyar lira aktarılacak.