1 Ocak 2024 banka faiz son dakika depremi! Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizleri ne oldu? En fazla kazandıran banka...

Alternatif Bank:
Faiz Oranı: %47,00
Net Getiri: 3.914,52 TL
Vade Sonu Ödeme: 103.914,52 TL
ON Dijital:
Faiz Oranı: %47,00
Net Getiri: 3.914,52 TL
Vade Sonu Ödeme: 103.914,52 TL
Fibabanka:
Faiz Oranı: %45,00
Net Getiri: 3.747,95 TL
Vade Sonu Ödeme: 103.747,95 TL
QNB Finansbank:
Faiz Oranı: %41,50
Net Getiri: 3.456,44 TL
Vade Sonu Ödeme: 103.456,44 TL
Garanti BBVA:
Faiz Oranı: %38,00
Net Getiri: 3.164,93 TL
Vade Sonu Ödeme: 103.164,93 TL
Mevduat faizi, bankaların müşterilerinin hesaplarına yatırdıkları paralar için belirli bir oranda ödedikleri getiridir. Vadesiz ve vadeli mevduat hesapları arasında farklar bulunur. Vadesiz mevduat hesaplarında genellikle düşük faiz oranları uygulanırken, vadeli mevduat hesapları daha yüksek faiz oranları ile dikkat çeker.
Vadeli Mevduat Hesabı Açarak Para Kazanmak
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Hesap Açma: Vadeli mevduat hesabı açmak, bu tür bir yatırım için ilk adımdır. Bu hesaplar, belirli bir vade süresi için açılır ve bu süre zarfında paranızın bankada kalması gerekmektedir.
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Faiz Oranlarını Araştırma: Farklı bankaların vadeli mevduat faiz oranlarını karşılaştırmak önemlidir. Yüksek faiz oranları sunan bir banka seçmek, daha fazla getiri elde etmenizi sağlayacaktır.
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Vade Süresini Belirleme: Vadeli mevduat hesaplarının vade süresi genellikle 1 aydan 1 yıla kadar değişiklik gösterir. Uzun vade, genellikle daha yüksek faiz getirisi anlamına gelir.
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Para Yatırma: Hesabınıza para yatırdıktan sonra, banka size bu para için belirli bir faiz oranı üzerinden getiri ödeyecektir. Vade bitiminde ana paranızın üzerine eklenen faiz tutarı ile birlikte paranızı geri alırsınız.