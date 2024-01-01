Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten 2024 değerlendirmesi: Enflasyon düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürüttükleri programın olumlu sonuçlarının yeni yılda da alınmaya devam edileceğini belirtti. Yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Şimşek, şöyle konuştu: "2024 yılı; yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, KKM sisteminin sonlandığı, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, bütçe disiplininin tesis edildiği, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacaktır. Daha müreffeh bir Türkiye için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."



BU YIL YENİ MODEL SAHNEDE

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni yılda özellikle Milli Teknoloji Hamlesi programı, uzay bilim misyonu ve Türksat 6A gibi projelerin öncelikli planları içinde yer alacağını belirterek, "2024, ülkemizde sanayi, teknoloji ve uzay yılı olacak. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat rotasında Türkiye'mizin kalkınma yolculuğunu sürdüreceğiz" diye konuştu. Kacır, Togg ile ilgili olarak da "Ülkemizde ve dünyada Togg'umuzun daha fazla yollarda yer alması için var gücümüzle çalışacağız. Togg'un yeni modeli de bu yıl sahneye çıkacak. Amacımız Togg'un yanında yeni elektrikli araç yatırımlarını da ülkemize kazandırmak" dedi.

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