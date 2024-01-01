2. torba yasa için 2024 takvimi çıktı! 7’den 70’e maddeler sıralandı! 3600 ek gösterge, Bağkur prim affı, 100 bin taşerona kadro, ehliyet affı...





ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK

1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. Küçük esnaf, bu düzenlemeyle 1800 gün kazanacak. Düzenlemeden yararlanacak küçük esnafın '10 ve altı kişi çalıştıran' olarak tanımlanabileceği belirtiliyor. Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafta prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek. Bu durumda EYT'li esnaf 7200 günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilecek. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların ise sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı (9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan) tamamlaması gerekecek.





EV KADINLARINA AYLIK DESTEK

Ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturmak, emekliliklerini desteklemek için yeni düzenleme yapılacak. Bu kapsamda isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak. Burada yapılacak desteğin Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla sağlanması bekleniyor. Yeni asgari ücret ile en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 lira 80 kuruş olurken, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle bu tutarın 2 bin 133 lira 60 kuruşu devlet karşılayacak. Ev kadınları aylık 4 bin 267 lira 20 kuruş ödeyerek emekli olabilecek.





ANNELERE YIPRANMA PAYI

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan, emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesine yönelik düzenlemenin de bu yıl yapılması bekleniyor. Burada ağır işlerde uygulanan yıpranma payı sistemine benzer bir modelin uygulanacağı düşünülüyor. Bu modelin hayata geçirilmesiyle, çocuk sayısına göre emeklilik yaşından indirim yapılırken, prim de eklenebilecek.





100 BİN İŞÇİYE KADRO

Taşeron işçilere yönelik düzenlemenin de Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. 100 bin taşeron işçinin beklediği bu işlem, yasal düzenlemenin yapılmasıyla hayata geçirilecek.

EHLİYET AFFI Ehliyet affı hakkında resmi açıklama gelmedi.