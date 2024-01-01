2. torba yasa için 2024 takvimi çıktı! 7’den 70’e maddeler sıralandı! 3600 ek gösterge, Bağkur prim affı, 100 bin taşerona kadro, ehliyet affı...

2023 yılı, Türkiye'de ekonomi ve sosyal güvenlik alanında bir dizi önemli düzenlemeye ev sahipliği yaparak geride kaldı. Şimdi ise 2024 yılı, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni reformlarla dolu bir döneme ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İşte, bu önemli düzenlemelerden bazıları...
Başta EYT, 3600 ek gösterge, sözleşmeliye kadro, emeklilere ve memurlara ek zamlar olmak pek çok önemli düzenlemenin hayata geçirildiği 2023 yılı geride kaldı. 2024 yılı ekonomide, sosyal güvenlikte önemli reformlara sahne olacak. Milyonları ilgilendiren düzenlemeler birbiri ardına hayata geçirilecek. İşte bu düzenlemelerden bazıları...
MEMURLARA EK GÖSTERGE
Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Memur konfederasyonlarıyla yürütülecek çalışmanın tamamlanmasının ardından Meclis'e taşınacak düzenlemeden, önceki yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri yararlanabilecek. Düzenleme memurların hem emekli ikramiyelerini hem emekli aylıklarını yükseltecek.