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2. torba yasa için 2024 takvimi çıktı! 7'den 70'e maddeler sıralandı! 3600 ek gösterge, Bağkur prim affı, 100 bin taşerona kadro, ehliyet affı...

2023 yılı geride kaldı ve Türkiye, 2024'te sosyal güvenlik alanında önemli reformlara hazırlanıyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu düzenlemeler, yakından takip edilen torba yasa tasarılarıyla Meclis'e sunulacak. İşte, beklenen reformların detayları...

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 14:35 Güncelleme 01 Ocak 2024, 14:35
2. torba yasa için 2024 takvimi çıktı! 7’den 70’e maddeler sıralandı! 3600 ek gösterge, Bağkur prim affı, 100 bin taşerona kadro, ehliyet affı...

2023 yılı, Türkiye'de ekonomi ve sosyal güvenlik alanında bir dizi önemli düzenlemeye ev sahipliği yaparak geride kaldı. Şimdi ise 2024 yılı, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni reformlarla dolu bir döneme ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İşte, bu önemli düzenlemelerden bazıları...

Başta EYT, 3600 ek gösterge, sözleşmeliye kadro, emeklilere ve memurlara ek zamlar olmak pek çok önemli düzenlemenin hayata geçirildiği 2023 yılı geride kaldı. 2024 yılı ekonomide, sosyal güvenlikte önemli reformlara sahne olacak. Milyonları ilgilendiren düzenlemeler birbiri ardına hayata geçirilecek. İşte bu düzenlemelerden bazıları...



MEMURLARA EK GÖSTERGE
Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Memur konfederasyonlarıyla yürütülecek çalışmanın tamamlanmasının ardından Meclis'e taşınacak düzenlemeden, önceki yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri yararlanabilecek. Düzenleme memurların hem emekli ikramiyelerini hem emekli aylıklarını yükseltecek.



ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK
1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. Küçük esnaf, bu düzenlemeyle 1800 gün kazanacak. Düzenlemeden yararlanacak küçük esnafın '10 ve altı kişi çalıştıran' olarak tanımlanabileceği belirtiliyor. Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafta prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek. Bu durumda EYT'li esnaf 7200 günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilecek. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların ise sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı (9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan) tamamlaması gerekecek.



EV KADINLARINA AYLIK DESTEK
Ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturmak, emekliliklerini desteklemek için yeni düzenleme yapılacak. Bu kapsamda isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak. Burada yapılacak desteğin Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla sağlanması bekleniyor. Yeni asgari ücret ile en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 lira 80 kuruş olurken, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle bu tutarın 2 bin 133 lira 60 kuruşu devlet karşılayacak. Ev kadınları aylık 4 bin 267 lira 20 kuruş ödeyerek emekli olabilecek.



ANNELERE YIPRANMA PAYI
AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan, emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesine yönelik düzenlemenin de bu yıl yapılması bekleniyor. Burada ağır işlerde uygulanan yıpranma payı sistemine benzer bir modelin uygulanacağı düşünülüyor. Bu modelin hayata geçirilmesiyle, çocuk sayısına göre emeklilik yaşından indirim yapılırken, prim de eklenebilecek.



100 BİN İŞÇİYE KADRO
Taşeron işçilere yönelik düzenlemenin de Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. 100 bin taşeron işçinin beklediği bu işlem, yasal düzenlemenin yapılmasıyla hayata geçirilecek.

EHLİYET AFFI

Ehliyet affı hakkında resmi açıklama gelmedi.

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