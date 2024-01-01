2024 de reform yılı olacak! Torba dolusu müjde: Esnaf, memur, işçi ve ev kadınları için önemli adımlar atılacak

Başta EYT, 3600 ek gösterge, sözleşmeliye kadro, emeklilere ve memurlara ek zamlar olmak pek çok önemli düzenlemenin hayata geçirildiği 2023 yılı geride kaldı. 2024 yılı ekonomide, sosyal güvenlikte önemli reformlara sahne olacak. Milyonları ilgilendiren düzenlemeler birbiri ardına hayata geçirilecek. İşte bu düzenlemelerden bazıları...

MEMURLARA EK GÖSTERGE Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Memur konfederasyonlarıyla yürütülecek çalışmanın tamamlanmasının ardından Meclis'e taşınacak düzenlemeden, önceki yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri yararlanabilecek. Düzenleme memurların hem emekli ikramiyelerini hem emekli aylıklarını yükseltecek.





ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK

1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. Küçük esnaf, bu düzenlemeyle 1800 gün kazanacak. Düzenlemeden yararlanacak küçük esnafın '10 ve altı kişi çalıştıran' olarak tanımlanabileceği belirtiliyor. Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafta prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek. Bu durumda EYT'li esnaf 7200 günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilecek. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların ise sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı (9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan) tamamlaması gerekecek.