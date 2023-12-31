Esnafın yüzü güldü: İranlı turistler yeni yıl için Van’a akın ediyor!

Otellerin doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını belirten Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, "Van'da kayıtlı otellerimizin günlük yatak kapasiteleri 12 bin, kayıtlı olmayanlarla birlikte 15 bini buluyor. 2022 yılında 434 bin turist giriş yapmıştı. Bu yıl 160 bin İranlı daha fazla ilimize geldi" dedi.

Çeliktaş, son 1 yılda Kapıköy Sınır Kapısı'ndan kente 600 bin turistin giriş yaptığını söyleyerek, " Kente gelen bir turist günlük 500 dolar harcıyor. Bunu 600 bin kişi ile çarptığımızda yılık 300 milyon dolar ediyor" dedi. Çeliktaş, kente gelen İranlı turist sayısının katlanarak arttığını ve gelecek yıl 1 milyon turist beklediklerini söyledi.