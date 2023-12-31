Alışveriş poşeti yeni yılda 25 kuruştan satılmaya devam edecek

2019 yılında hayata geçirilen ve o günden bu yana 25 kuruşa satılan alışveriş poşetlerine önümüzdeki sene de zam yapılmayacak. Öte yandan satıcıların poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutarın 60 kuruş olduğu da duyuruldu. Vatandaşa yansıtılmayacak olan bu ücret kapsamında satıcılar, piyasaya süreceği her poşet için geri kazanım katılım payı tutarı olarak 60 kuruşluk ödeme yapacak. Vatandaşlar ise yeni yılda da alışveriş poşetlerini 25 kuruştan satın alabilecek.

MTV TARİFESİ BELLİ OLDU

2024 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tarifesi Resmî Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak MTV tutarları 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak açıklandı. Ayrıca, malul ve engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan istisna limiti de arttı. Buna göre, 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 lira olan ÖTV istisnası tutarı, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yüzde 58,46 artışla 1 milyon 591 bin 200 liraya yükseldi.