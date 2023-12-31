Alışveriş poşeti yeni yılda 25 kuruştan satılmaya devam edecek

2019 yılında hayata geçirilen ve o günden bu yana 25 kuruşa satılan alışveriş poşetlerine önümüzdeki sene de zam yapılmayacak. Öte yandan satıcıların poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutarın 60 kuruş olduğu da duyuruldu.
Vatandaşa yansıtılmayacak olan bu ücret kapsamında satıcılar, piyasaya süreceği her poşet için geri kazanım katılım payı tutarı olarak 60 kuruşluk ödeme yapacak. Vatandaşlar ise yeni yılda da alışveriş poşetlerini 25 kuruştan satın alabilecek.
MTV TARİFESİ BELLİ OLDU
2024 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tarifesi Resmî Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak MTV tutarları 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak açıklandı. Ayrıca, malul ve engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan istisna limiti de arttı. Buna göre, 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 lira olan ÖTV istisnası tutarı, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yüzde 58,46 artışla 1 milyon 591 bin 200 liraya yükseldi.
EN UCUZ BİLET KARABÜK'TE
Online seyahat biletleme, araç kiralama ve otel rezervasyonu platformu obilet, "2023 Yılı Seyahat İstatistiklerini" açıkladı. Buna göre yurt içi otobüs yolculuklarında en çok aranan rotalar İstanbul – Ankara, uçak yolculuklarında ise İstanbul – İzmir oldu. En ucuz otobüs bileti 12 TL ile Karabük-Çankırı, en ucuz uçak bileti ise 193 TL ile İstanbul – Ankara rotasında oldu. Yurt dışında ise vizesiz ülkelere olan ilgi arttı.
PARA DERGİSİ'NDEN ÖZEL SAYI
Turkuvaz Medya bünyesinde yer alan Türkiye'nin haftalık tek ekonomi dergisi PARA, yeni yıla rehber niteliğinde bir sayı ile giriyor. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yakışan derinlikte bir çalışma hazırlandı. Dev almanak Türkiye'nin önümüzdeki bir yılına ışık tutacak rehber olacak. Ekonominin geleceğini okuyabileceğiniz bu çalışma bugüne kadar bir ekonomi dergisinin yayınladığı en kapsamlı rehber. PARA'nın özel sayısı 31 Aralık 2023 günü bayilerde olacak ve bir hafta raflarda kalacak.