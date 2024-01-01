Yeni zamlı trafik cezaları ne kadar, kaç TL oldu? Trafik cezaları 2024 | Alkollü araç kullanma, telefonda konuşma, hız sınırı, ehliyet bulundurmama...

Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak tespit edildi. Bu önemli gelişme, vergi mükellefleri ve harç ödemeleri üzerinde etkili olacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak tespit edildi. Bu önemli gelişme, vergi mükellefleri ve harç ödemeleri üzerinde etkili olacak.
2024 TRAFİK CEZALARI FİYAT LİSTESİ
1 Ocak 2024'ten itibaren kırmızı ışıkta geçmenin cezası 953,4 liradan 1510 liraya çıkacak.
Hız Sınırını Aşma Cezası:
%10-30: 1.507 TL
%30-%50: 3.136 TL
%50'den Fazla: 6.440 TL
Alkollü Araç Kullanma Cezası:
İlk Yakalanma: 6.440 TL
İkinci Yakalanma: 8.075 TL
Üçüncü Yakalanma: 12.978 TL
Cep telefonuyla konuşmanın cezası da 1510 lira olacak.
Uyuşturucu veya Alkol Testini Kabul Etmemek: 18.453 TL
Araç Plakasız Kullanma Cezası: 8.167 TL
Çakar veya Siren Kullanma Cezası: 6.440 TL
Drift Atma Cezası: 32.234 TL
Engelli İçin Ayrılan Yere Park Etme Cezası: 1.383 TL
Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası: 12.978 TL
Emniyet Kemeri Takmama Cezası: 691 TL
Emniyet Şeridini İhlal Etme Cezası: 6.440 TL
Hurdaya çıkarılmış aracı karayolunda sürmek: 12.978 TL
Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak: 586 TL
Tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak:586 TL
Araca sahte plaka takmak veya kullanmak: 32.171 TL
Başka bir araca tescilli plakayı takmak veya kullanmak: 32.171
Resmi olmayan araçların tescil plakalarının, devlet malı araçlara ait plaka renginde olması: 1.507 TL
Kamyon, çekici ve otobüslerde, takograf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak: 3.136 TL