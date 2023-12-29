Tarih belli oldu! Yeni KKM hesabı açılamayacak

DÖVİZ DÖNÜŞÜMLÜ YENİLEME DEVAM EDİYOR Döviz dönüşümlü KKM 'de ise yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam ediyor.

Bankalara giden yazıya göre, 1 Ocak 2024'ten önce açılan ve vadesi henüz gelmemiş TL dönüşümlü kur korumalı hesapların vade sonu ve diğer işlemleri "Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından Desteklenmesine İlişkin Uygulama Talimatı" hükümleri kapsamında yürütülecek.