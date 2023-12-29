Kısmi emeklilikte şartlar yenilendi! 10, 12.5, 15 yıl yeterli; 3600 primle erken emeklilik kapısı açılacak! Kadın, erkek 2024 yaş tablosu

Günümüzde, Türkiye'de emeklilik süreci, sigortalılar için yeni ve esnek bir perspektife kavuşuyor. Bu değişim, kısmi emeklilik hakkının getirilmesiyle birlikte ortaya çıkıyor. Kısmi emeklilik, belirli sigorta süresinin tamamlanması ve gerekli prim gün sayısının karşılanması koşullarına bağlı olarak, sigortalılara emeklilik öncesi dönemde işlerine devam ederken aynı zamanda emeklilik maaşlarından da faydalanabilme imkanı tanıyor.
Kısmi Emeklilik İçin Şartlar ve Avantajlar!
Türkiye'de emeklilik sistemi üzerinde yapılan düzenlemelerle birlikte, vatandaşlara kısmi emeklilik yolu açılıyor. İşte 10 yıl primle emeklilik imkanı ve diğer öne çıkan detaylar:
1. Kısmi Emeklilik Şartları:
8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmak ve SSK'lı olmak.
3600 prim günü (10 yıl) ve belirli yaş sınırlarını tamamlamak.
Emekli aylığı, son olarak gerçekleşen şartlara göre belirleniyor.