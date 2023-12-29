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Kısmi emeklilikte şartlar yenilendi! 10, 12.5, 15 yıl yeterli; 3600 primle erken emeklilik kapısı açılacak! Kadın, erkek 2024 yaş tablosu

Emeklilik süreci, bireylere belirli şartları yerine getirme ve kendi emeklilik dönemlerini daha esnek bir şekilde planlama imkanı sunan bir yapıya sahiptir. Emeklilik süreci, kişilerin sigorta başlangıç tarihi, çalışma süreleri ve diğer özel faktörlerine bağlı olarak çeşitlilik gösterir, böylece her birey kendi emeklilik planını daha kişisel bir şekilde oluşturabilir.

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 14:31 Güncelleme 29 Aralık 2023, 14:31
Kısmi emeklilikte şartlar yenilendi! 10, 12.5, 15 yıl yeterli; 3600 primle erken emeklilik kapısı açılacak! Kadın, erkek 2024 yaş tablosu

Günümüzde, Türkiye'de emeklilik süreci, sigortalılar için yeni ve esnek bir perspektife kavuşuyor. Bu değişim, kısmi emeklilik hakkının getirilmesiyle birlikte ortaya çıkıyor. Kısmi emeklilik, belirli sigorta süresinin tamamlanması ve gerekli prim gün sayısının karşılanması koşullarına bağlı olarak, sigortalılara emeklilik öncesi dönemde işlerine devam ederken aynı zamanda emeklilik maaşlarından da faydalanabilme imkanı tanıyor.

Kısmi Emeklilik İçin Şartlar ve Avantajlar!

Türkiye'de emeklilik sistemi üzerinde yapılan düzenlemelerle birlikte, vatandaşlara kısmi emeklilik yolu açılıyor. İşte 10 yıl primle emeklilik imkanı ve diğer öne çıkan detaylar:

1. Kısmi Emeklilik Şartları:

8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmak ve SSK'lı olmak.

3600 prim günü (10 yıl) ve belirli yaş sınırlarını tamamlamak.

Emekli aylığı, son olarak gerçekleşen şartlara göre belirleniyor.

2. EYT Düzenlemesi ve Tarım İşçileri:

EYT düzenlemesi kapsamında tarım işçileri, belirli şartları sağladıklarında yaşa bakılmaksızın emekli aylığı alabiliyor.

1984'te yapılan düzenleme ve sosyal güvenlik reformları, tarım işçilerine özel emeklilik hakları tanıdı.

3. 12.5 Yıl Primle Emeklilik:

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emeklilikte prim gün şartı 4500'e, yani 12.5 yıla çıkıyor.

Bağ-Kur'lular için reform çalışmaları devam ediyor. Beklenen düzenleme ile prim gün şartının 9000'den 7200'e düşmesi ve kısmi emeklilikte de 4500 güne indirilmesi gündemde.

4. Kısmi Emeklilikte Eksik Primleri Borçlanm İmkanı:

Vatandaşlar, kısmi emeklilik için gereken prim günlerini borçlanma yoluyla tamamlayabilirler.

Bu imkan, birçok çalışan için eksik prim günlerini tamamlama ve emeklilik hedeflerine ulaşma konusunda önemli bir kolaylık sağlıyor.

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