Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Emekli zammı ne zaman belli olacak 2024?

Milyonlarca memur ve emekli gözlerini Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) çevirdi. Aralık ayının enflasyon rakamları, ülkenin ekonomik geleceği açısından büyük bir belirleyici olarak görülüyor. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından maaş zamları da netleşecek, bu da milyonlarca çalışan ve emeklinin bütçe planlamalarını doğrudan etkileyecek.
YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,23 iken, bu anket döneminde yüzde 65,39 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,94 iken, bu anket döneminde yüzde 41,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,09 ve yüzde 24,82 olarak gerçekleşmiştir.
2023 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,57 olasılıkla yüzde 36,00 – 39,99 aralığında, yüzde 48,15 olasılıkla yüzde 40,00 – 43,99 aralığında, yüzde 12,85 olasılıkla ise yüzde 44,00 - 47,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 22,06'sının beklentilerinin yüzde 36,00 – 39,99 aralığında, yüzde 51,47'sinin beklentilerinin yüzde 40,00 – 43,99 aralığında, yüzde 17,65'inin beklentilerinin yüzde 44,00 – 47,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.