PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Emekli zammı ne zaman belli olacak 2024?

Enflasyon rakamlarının belirlenmesi için geri sayım başladı. Yılın son ayı olan Aralık ayına ait enflasyon oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Emekli ve memur zamlarını bekleyenlerin gözleri Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih ve rakamlara çevrildi. İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 13:18 Güncelleme 29 Aralık 2023, 13:18
Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Emekli zammı ne zaman belli olacak 2024?

Milyonlarca memur ve emekli gözlerini Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) çevirdi. Aralık ayının enflasyon rakamları, ülkenin ekonomik geleceği açısından büyük bir belirleyici olarak görülüyor. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından maaş zamları da netleşecek, bu da milyonlarca çalışan ve emeklinin bütçe planlamalarını doğrudan etkileyecek.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,23 iken, bu anket döneminde yüzde 65,39 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,94 iken, bu anket döneminde yüzde 41,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,09 ve yüzde 24,82 olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,57 olasılıkla yüzde 36,00 – 39,99 aralığında, yüzde 48,15 olasılıkla yüzde 40,00 – 43,99 aralığında, yüzde 12,85 olasılıkla ise yüzde 44,00 - 47,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 22,06'sının beklentilerinin yüzde 36,00 – 39,99 aralığında, yüzde 51,47'sinin beklentilerinin yüzde 40,00 – 43,99 aralığında, yüzde 17,65'inin beklentilerinin yüzde 44,00 – 47,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon rakamları ise 3 Ocak 2024 tarihinde belli olacak.

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emekli ve memur zammı da enflasyon rakamlarının açıklanacağı 3 Ocak tarihinde belli olacak.

KASIM ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı Buna göre kasım ayında enflasyon aylık yüzde 3.28 artarken yıllık enflasyon yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %37,54 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,86 ile lokanta ve oteller oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Kasım ayı itibarıyla, 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %67,27, aylık %2,53 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,53, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,09, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,56 olarak gerçekleşti.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Kudüs’te terör devleti İsrail zulmü devam ediyor! Soykırımın gölgesinde 12 cuma! Müslümanlar Mescid-i Aksa’ya alınmadı
CHP’de adaylık krizi! Ekrem İmamoğlu İstanbul listesini hazırladı... Murat Ongun’a koltuk kıyağı çekiyor!
Muud’una Göre Özgürce Müzik
SON DAKİKA