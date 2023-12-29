Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Emekli zammı ne zaman belli olacak 2024?

KASIM ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı Buna göre kasım ayında enflasyon aylık yüzde 3.28 artarken yıllık enflasyon yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %37,54 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,86 ile lokanta ve oteller oldu.