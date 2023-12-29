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Merkez Bankası rezervleri 145,5 milyar dolarla rekor kırdı

Merkez Bankası’nın rezervleri 145.5 milyar dolarla rekor kırdı. Mayıs sonundan 22 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede 46 milyar 995 milyon dolarlık artış oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Aralık 2023 Güncelleme 29 Aralık 2023, 06:59
Merkez Bankası rezervleri 145,5 milyar dolarla rekor kırdı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 22 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 925 milyon dolar artışla 145 milyar 453 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

22 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 158 milyon dolar artışla 97 milyar 557 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 15 Aralık'ta 95 milyar 399 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 767 milyon dolar artarak 47 milyar 129 milyon dolardan 47 milyar 896 milyon dolara çıktı. Toplam rezervlerde Mayıs sonundan 22 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 46 milyar 995 milyon dolar olurken, söz konusu yükseliş yüzde 47.7'ye karşılık geldi.

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