EYT sonrası kademeli emeklilik şipşak geliyor! 2000’den sonra SGK’lı olanların yaş sınırı değişiyor! 43-50-52 ile...

Türkiye'de emeklilik sistemine dair yaşanan değişiklikler, vatandaşların emeklilik haklarını belirlemede kilit rol oynamaya devam ediyor. 1999, 2008 ve sonrasındaki reformlar, sigortalıların emeklilik süreçlerini etkileyen önemli dönemeçler olarak öne çıkıyor. Ayrıca, yeni çıkan EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası ve bu yasa dışında kalan vatandaşlardan gelen hak talepleri, emeklilik sistemiyle ilgili gündemi meşgul ediyor.

EYT Yasası ve Önerilen Değişiklikler: SGK Uzmanı Emin Yılmaz, mevcut durumu değerlendirerek, 2000 sonrasında işe başlayanlar için önemli değişiklikler içeren yeni bir EYT yasa teklifinin Meclis gündeminde olduğunu belirtiyor. Bu teklif, prim gün sayılarının kademeli olarak artırılmasını ve belirli yaş sınırlarının yeniden düzenlenmesini içeriyor. Yani, 2000 sonrasında işe başlayanlar için emeklilik şartlarında yapılacak olası değişiklikler, yaşanan sürece yeni bir perspektif getirebilir.

Yılmaz, "Prim günlerinin kendi içinde kademeli olarak değişmesi, ikinci grup EYT ile ilgili yaşların da 43'ten başlayıp 50 ve 52 yaşa kadar ilerlemesi talep ediliyor" ifadelerini kullandı.

Emin Yılmaz'ın değerlendirmelerine göre, Türkiye'de emeklilik sistemi, vatandaşların yaşam süreleri ve çalışma koşulları göz önünde bulundurularak sürekli evriliyor. Bu yeni yasa teklifinin kabul edilip edilmeyeceği ve emeklilik sistemine nasıl bir etki yapacağı, şu anda tüm gözlerin Meclis'e çevrilmesine neden oluyor.