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Emekli maaşı 7.500, 7.900, 8.000, 8.500 TL ve üzerinde olanlara çok önemli bir duyuru yapıldı! Resmen belli oldu

Yeni emekli olacak vatandaşlar ve maaşlarını başka bir bankaya taşımak isteyenler, 2024 yılında geçerli olacak banka promosyonları için araştırmalarını sürdürüyor. Bu yılın promosyon rakamları, emeklilerin ve maaşlarını transfer etmek isteyenlerin dikkatini çekiyor. İşte 2024 yılında geçerli olacak banka promosyon ücretleri...

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 19:19 Güncelleme 28 Aralık 2023, 19:19
Emekli maaşı 7.500, 7.900, 8.000, 8.500 TL ve üzerinde olanlara çok önemli bir duyuru yapıldı! Resmen belli oldu

Yeni yıla girişle birlikte emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar, emekli maaşlarını alacakları bankayı seçerken aynı zamanda cazip promosyonlar da peşinde koşuyor. Özel ve devlet bankaları, müşteri çekmek amacıyla en yüksek promosyonları sunmak için rekabet ediyor.

Promosyon Anlaşmaları ve Süre:

Genellikle 3 yıllık süreleri kapsayan promosyon anlaşmalarında, emekli vatandaşlar, belirlenen bankadan maaşlarını alma taahhüdü karşılığında özel avantajlardan faydalanıyorlar.

2024 Banka Promosyonları:

İş Bankası:

İş Bankası, emekli maaş promosyonunu 7 bin 500 liraya kadar yükseltiyor.

ING Bank ve Garanti BBVA:

ING Bank ve Garanti BBVA, emekli müşterilere özel olarak 8 bin 500 TL'ye kadar ek koşulsuz nakit promosyon sunuyor.

Ziraat Bankası ve Halkbank:

Ziraat Bankası ve Halkbank, emekli aylığına göre değişen tutarlarda 5 bin lira civarında promosyon ödemeleri gerçekleştiriyor.

2024 yılında bankalar, emeklilere 10 bin TL ile 12 bin TL arasında değişen promosyonlar sunmayı planlıyor. Ancak bankalardan net tutarlar henüz paylaşılmadı.

Vatandaşlar, maaşlarını taşıyacakları bankayı seçerken bu promosyon tutarlarını göz önünde bulundurarak tercihlerini yapacaklar. Resmi sitelerdeki güncel tutarlar açıklandıkça detaylar haberimizde yer alacaktır. Emekliler, bu promosyonlar sayesinde maaşlarını en avantajlı şekilde alma imkanına sahip olacaklar.

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