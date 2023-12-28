Emekli maaşı 7.500, 7.900, 8.000, 8.500 TL ve üzerinde olanlara çok önemli bir duyuru yapıldı! Resmen belli oldu

Ziraat Bankası ve Halkbank: Ziraat Bankası ve Halkbank, emekli aylığına göre değişen tutarlarda 5 bin lira civarında promosyon ödemeleri gerçekleştiriyor.

2024 yılında bankalar, emeklilere 10 bin TL ile 12 bin TL arasında değişen promosyonlar sunmayı planlıyor. Ancak bankalardan net tutarlar henüz paylaşılmadı.

Vatandaşlar, maaşlarını taşıyacakları bankayı seçerken bu promosyon tutarlarını göz önünde bulundurarak tercihlerini yapacaklar. Resmi sitelerdeki güncel tutarlar açıklandıkça detaylar haberimizde yer alacaktır. Emekliler, bu promosyonlar sayesinde maaşlarını en avantajlı şekilde alma imkanına sahip olacaklar.