Emekli maaşı 7.500, 7.900, 8.000, 8.500 TL ve üzerinde olanlara çok önemli bir duyuru yapıldı! Resmen belli oldu

Yeni yıla girişle birlikte emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar, emekli maaşlarını alacakları bankayı seçerken aynı zamanda cazip promosyonlar da peşinde koşuyor. Özel ve devlet bankaları, müşteri çekmek amacıyla en yüksek promosyonları sunmak için rekabet ediyor.
Promosyon Anlaşmaları ve Süre:
Genellikle 3 yıllık süreleri kapsayan promosyon anlaşmalarında, emekli vatandaşlar, belirlenen bankadan maaşlarını alma taahhüdü karşılığında özel avantajlardan faydalanıyorlar.
2024 Banka Promosyonları:
İş Bankası:
İş Bankası, emekli maaş promosyonunu 7 bin 500 liraya kadar yükseltiyor.
ING Bank ve Garanti BBVA:
ING Bank ve Garanti BBVA, emekli müşterilere özel olarak 8 bin 500 TL'ye kadar ek koşulsuz nakit promosyon sunuyor.