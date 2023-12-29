Çalışan emeklilere müjde! 5’er bin TL ikramiye bugün hesaplara yatırıldı | Kimler yararlanacak?

Çalışmayan emeklilere 5 bin lira, ölüm aylığı alanlara hisseleri oranında, iki aylık birden alanlara en fazla ödeme yapılan dosya üzerinden ödeme yapıldı. Bu ödemeden yararlanamayan çalışan emekliler ise bugün 5 bin lirayı alabilecek. İkramiye ödeme takviminde SSK, Bağ-Kur ayrımı söz konusu olmayacak.





75.6 MİLYARLIK ÖDEME



Toplam 4 milyon 689 bin çalışan emekliye bugün itibariyle 23 milyar lira ikramiye ödemesi yapılacak. Bugün yapılacak ödemelerle birlikte toplamda 15 milyon 120 bin emekliye 75.6 milyarlık ikramiye ödemesi gerçekleştirilmiş olacak.





AYLIĞI BAĞLANMAYANLAR



Eylül ayında emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere bağlanacağından, bu kişiler aylıkları henüz bağlanmamış olsa bile ikramiyeden yararlanacak.

İkramiye, ilk aylık ödemesiyle birlikte hesaba yatırılacak. Emeklilik dilekçesini 30 Eylül'den önce veren herkes, emekli aylıkları bağlandığında ikramiye alabilecek.