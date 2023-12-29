Çalışan emeklilere müjde! 5’er bin TL ikramiye bugün hesaplara yatırıldı | Kimler yararlanacak?

Çalışan emeklilerin heyecanla beklediği 5 bin lira ikramiye bugün hesaba yatırıldı. İkramiye düzenlemesi dün Resmi Gazete'de yayımlanırken; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ödemenin bugün banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu.
Çalışan emeklilerin heyecanla beklediği 5 bin lira ikramiye bugün hesaba yatırıldı. İkramiye düzenlemesi dün Resmi Gazete'de yayımlanırken; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ödemenin bugün banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu.
Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin liralık ödemeleri bugün banka hesaplarına yatırılacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.
SSK, BAĞ-KUR AYRIMI YOK
Ekim ödeme döneminde gelir/ aylık ödenen çalışmayan emekliler ve çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın dul ve yetimler ikramiyeyi 11-14 Kasım tarihleri arasında almıştı.
Çalışmayan emeklilere 5 bin lira, ölüm aylığı alanlara hisseleri oranında, iki aylık birden alanlara en fazla ödeme yapılan dosya üzerinden ödeme yapıldı. Bu ödemeden yararlanamayan çalışan emekliler ise bugün 5 bin lirayı alabilecek. İkramiye ödeme takviminde SSK, Bağ-Kur ayrımı söz konusu olmayacak.
75.6 MİLYARLIK ÖDEME
Toplam 4 milyon 689 bin çalışan emekliye bugün itibariyle 23 milyar lira ikramiye ödemesi yapılacak. Bugün yapılacak ödemelerle birlikte toplamda 15 milyon 120 bin emekliye 75.6 milyarlık ikramiye ödemesi gerçekleştirilmiş olacak.
AYLIĞI BAĞLANMAYANLAR
Eylül ayında emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere bağlanacağından, bu kişiler aylıkları henüz bağlanmamış olsa bile ikramiyeden yararlanacak.
İkramiye, ilk aylık ödemesiyle birlikte hesaba yatırılacak. Emeklilik dilekçesini 30 Eylül'den önce veren herkes, emekli aylıkları bağlandığında ikramiye alabilecek.
PLAKA KOLAYLIĞI
Yurt dışından emekli vatandaşların, geçici olarak Türkiye'ye getirdikleri yabancı plakalı taşıtlarının, aralıksız 4 yıl ülkede kalmasına imkan sağlanacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yapılan düzenlemeyle, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik yurt dışından emekli vatandaşlar ile Türkiye'de oturum izni almış emekli yabancılara, taşıtlarına verilen sürelerin tamamlanmasından önce yapacakları başvuruya istinaden kişi ve taşıtın yurt dışına çıkış yapmasına gerek kalmadan yeniden 730 güne kadar süre verilmesi imkanı getirildi.