Ailelere 1.250 TL nakit destek! Yılbaşından önce hesaplara geçiyor! Adınıza tanımlandı; TCKN 2,4,6,8 olanlar...

ÖDEMELER NE KADAR?

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:



450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL



450 TL üzeri- 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL



911,15 TL üzeri- 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL



1372,30 TL üzeri- 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL