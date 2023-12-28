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Ailelere 1.250 TL nakit destek! Yılbaşından önce hesaplara geçiyor! Adınıza tanımlandı; TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Aralık ayının son günlerinde gerçekleştirilen asgari ücret artışıyla birlikte, birçok ödemenin de revize edilmesi gündeme gelirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen Aile Destek Yardımı miktarı da merak konusu oldu. Çalışanlar, memurlar ve emekliler, 2024 yılında geçerli olacak Aile Destek Yardımı tutarını öğrenmek için bekleyişe geçti.

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 16:50 Güncelleme 28 Aralık 2023, 16:50
Ailelere 1.250 TL nakit destek! Yılbaşından önce hesaplara geçiyor! Adınıza tanımlandı; TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Yeni yıla girerken, Türkiye genelinde birçok kişi, sosyal yardım programlarının 2024 yılında ne kadar artış göstereceğini merak ediyor. Özellikle asgari ücrete yapılan yüzde 49,11 oranındaki zammın ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destek ödemelerinde bir artış olup olmayacağı gündemi meşgul etmeye başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret toplantısı sonrası yeni asgari ücret belli oldu. 700 TL'si devlet desteği olmak üzere yeni asgari ücret 17.002 TL olarak belirlendi.

ARALIK AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aralık ayı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aralık ayı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını belirtti.Göktaş, yazılı açıklamasında, halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması Türkiye Aile Destek Programında bugüne kadar hanelere toplam 60,3 milyar lira destek sağladıklarını anımsattı.

Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden bu programa dahil ettiklerini vurgulayan Göktaş, "Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ÖDEMELER NE KADAR?

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri- 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri- 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri- 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL

AİLE DESTEK YARDIMI ÖDEMESİNE ZAM GELDİ Mİ?

Asgari ücretle birlikte gözler aile destek yardımına çevrildi. Ancak 2024 Ocak aile destek ödemeleri için henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili yeni gelişmeler olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK PARASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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