Ailelere 1.250 TL nakit destek! Yılbaşından önce hesaplara geçiyor! Adınıza tanımlandı; TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Yeni yıla girerken, Türkiye genelinde birçok kişi, sosyal yardım programlarının 2024 yılında ne kadar artış göstereceğini merak ediyor. Özellikle asgari ücrete yapılan yüzde 49,11 oranındaki zammın ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destek ödemelerinde bir artış olup olmayacağı gündemi meşgul etmeye başladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret toplantısı sonrası yeni asgari ücret belli oldu. 700 TL'si devlet desteği olmak üzere yeni asgari ücret 17.002 TL olarak belirlendi.
ARALIK AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aralık ayı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aralık ayı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını belirtti.Göktaş, yazılı açıklamasında, halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması Türkiye Aile Destek Programında bugüne kadar hanelere toplam 60,3 milyar lira destek sağladıklarını anımsattı.
Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden bu programa dahil ettiklerini vurgulayan Göktaş, "Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.