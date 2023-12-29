Mazot ve Gübre desteği ne zaman yatacak? 2024 Çiftçiye destek ödemesi ne kadar, kaç TL oldu? TC kimlik NO ile sorgulama ekranı!

Çiftçiye tarımsal destek ödemesi 2024 yılı için artırıldı. Bu noktada ''Mazot ve Gübre desteği ne zaman yatacak? 2024 Çiftçiye destek ödemesi ne kadar, kaç TL oldu?'' soruları sıkça araştırılmaya başlandı. İşte gelişmeler...
Çiftçiye tarımsal destek ödemesi 2024 yılı için artırıldı. Bu noktada ''Mazot ve Gübre desteği ne zaman yatacak? 2024 Çiftçiye destek ödemesi ne kadar, kaç TL oldu?'' soruları sıkça araştırılmaya başlandı. İşte gelişmeler...
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilere ödenecek buğday, arpa, yulaf, çavdar tritikale, çeltik üreticilerinin mazot gübre desteğinin ne zaman yatacağı henüz belli olmadı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ödeme sorgulaması yapabilir.
ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TARIMSEL DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
2024 yılında çiftçiye yapılacak tarımsal desteklerle ilgili tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buğday, arpa, çavdar, yulaf için dekar başına 149 lira destek sağlanacak.
Tarım ve Orman Bakanlığının bitkisel üretim desteği ile ilgili tebliğinde diğer tarımsal ödemelere de yer verildi.
Çeltik için 250 lirası mazot 21 lirası gübre olmak üzere 271 lira çiftçiye destek ödemesi yapılacak. Ayrıca fındık, kuru soğan,yaş çay, zeytin ve şeker pancarı için toplamda 107 lira destek sağlanacak.
Kuru fasulye, mercimek, nohut için bu oran 124 lira, patates ve soya için 193 lira yağlık ayçiçeği için ise 142 lira olarak belirlendi.
Nadas için de dekar başına 40 liralık mazot desteği verilecek. Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 30 ila 180 lira destek sağlanacak.
Destek uygulama takvimi ve başvuru dilekçesiyle ilgili diğer ayrıntılara Resmi Gazete'den ulaşılabilir.