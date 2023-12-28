Türkiye’ye 20 milyar dolar yatırım: Türk Telekom 2024’te dijital dönüşüme odaklanacak

Savunmadan sanayiye, finanstan enerjiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma farklı sektörlerde dijitalleşmede öncülük eden kurumlardan birisi de Türk Telekom . Son dönemdeki çalışmalarını ve gelişmeleri konuştuğumuz Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik ettiklerini belirterek, "Aynı zamanda tarih bize bir yatırım misyonu yüklüyor. Türk Telekom zaten yatırım iştahı olan bir şirket. Türkiye'nin dijitalleşmesi için 2005'ten bugüne 20 milyar dolarlık yatırım yaptık. Yüksek teknolojimizden aldığımız güçle gerek kendimiz gerek grup şirketlerimiz aracılığıyla yeni alanlara yatırım yaparak Türkiye'ye değer katmak için çalışıyoruz" dedi.

DİJİTALLEŞME YÜZYILI

Ümit Önal, Türkiye için yeni ve çok önemli fırsatları da beraberinde getiren Türkiye Yüzyılı'nın, aynı zamanda kalkınmanın, teknolojinin ve dijitalleşmenin de yüzyılı olacağını belirterek, gerçekleştirdikleri dijitalleşme adımlarını şöyle özetledi:

- Sağlık Bakanlığı ile MHRS, HES (Hayat Eve Sığar) ve Şehir hastanelerinde akıllı cihaz yönetimi konularındaki ortak çalışmalarımız, sağlık girişimlerine yatırımlarımız ve 5G ile uzaktan ameliyat gibi ilklerimiz ile sağlığı dijitalleştiriyoruz.

- İlk 5G canlı maç yayını, akıllı stadyumlar, ilk stat isim anlaşması, taraftar paketleri gibi birçok yeniliği futbolseverler ile buluşturduk. Teknoloji altyapısını sağladığımız VAR sistemi gibi, hayata geçirdiğimiz son teknolojilerle futbolda seyir zevkini artıracak farklı bir deneyim sunuyoruz.



- Türkiye'nin ilk özel endüstriyel mobil şebekesi, verimliliği artıran akıllı fabrika projelerimiz ve endüstriyel 5G denemelerimizle sanayiyi dijitalleştiriyor, endüstrileri 5G'ye hazırlıyoruz.



- Yeni nesil akıllı şehir projeleri, ulaşım sistemleri ile verimli ve yaşam kalitesi yüksek şehirlerin inşasına katkı sağlıyoruz. Sadece şehirlerimizin değil, ulaşım sistemimizin de dijitalleşmesini sağlıyoruz.



- Karayolları'nın stratejik projelerinde; Akıllı Ulaşım Sistemleri çalışmalarımızla katkımızı ortaya koyuyoruz. Bunun en önemli çıktılarından birinin, kuşkusuz Çanakkale Otoyolu Projesi'ne sağladığımız dijital katkı olduğunu gururla söylemek istiyorum.