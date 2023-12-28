Konutta emsal karar: İhtiyaç yoksa tahliye yok!

'Daha yüksek bedelle kiraya veririm' düşüncesiyle evlerini boşaltmak isteyen mülk sahipleri türlü yollara başvururken, yargıdan da kiracıyı koruyan kararlar geliyor. Son karar da 10 yıldır oturduğu ev satılınca çıkması istenen kiracı için alındı.
'Daha yüksek bedelle kiraya veririm' düşüncesiyle evlerini boşaltmak isteyen mülk sahipleri türlü yollara başvururken, yargıdan da kiracıyı koruyan kararlar geliyor. Son karar da 10 yıldır oturduğu ev satılınca çıkması istenen kiracı için alındı.
ÖNCE İHTAR, SONRA DAVA
Dava konusu olayda, evin yeni sahibi, eski kiracıyı çıkarmak için noter üzerinden ihtarname çekti, "6 ay içinde evi boşalt" dedi. Kiracı belirtilen sürede evden çıkmazken, mülk sahibi ihtiyaç sebebiyle tahliye talepli dava açtı.
Başka evleri de olan mülk sahibi, "Çocukların okulu ve işim daha yakın" dedi. Ancak mahkeme, ihtiyacı gerçekçi bulmayarak tahliye davasını reddetti. Kiracıyı temsil eden Avukat Gizem Gonce, davaya ilişkin şu bilgileri verdi:
BAŞKA EVİ DE OLUNCA
"Mülk sahibinin başka evleri de var, neden o kiracının oturduğu evi özellikle boşaltmak istiyor? Bu genelde ev sahiplerinin kiracıyı evden çıkarmak için başka birisinin üzerine evi satıp kolay bir yola başvurdukları usul diyebiliriz.
Ancak artık mahkemeler de buna kanmıyor. Gerçekten ihtiyacın olup olmadığını ispatlamak gerekiyor. Bunu gerçekçi ve samimi bulmadığı için mahkeme kiralanan taşınmazın ihtiyaç sebebiyle tahliye davasını reddetti. Ev sahibi 'çocukların okulu yakın, işim yakın' dese de bunların hiçbiri inandırıcı delil olarak kabul edilmedi."