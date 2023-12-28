Konutta emsal karar: İhtiyaç yoksa tahliye yok!

BAŞKA EVİ DE OLUNCA "Mülk sahibinin başka evleri de var, neden o kiracının oturduğu evi özellikle boşaltmak istiyor? Bu genelde ev sahiplerinin kiracıyı evden çıkarmak için başka birisinin üzerine evi satıp kolay bir yola başvurdukları usul diyebiliriz.

Ancak artık mahkemeler de buna kanmıyor. Gerçekten ihtiyacın olup olmadığını ispatlamak gerekiyor. Bunu gerçekçi ve samimi bulmadığı için mahkeme kiralanan taşınmazın ihtiyaç sebebiyle tahliye davasını reddetti. Ev sahibi 'çocukların okulu yakın, işim yakın' dese de bunların hiçbiri inandırıcı delil olarak kabul edilmedi."