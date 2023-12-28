Kırmızı ette ESK devrede: Kilosu 130 liradan kesimlik hayvan satışı yapılacak

TEKNOLOJİK DEVRİMLER Yatırımları her geçen gün artırdıklarını söyleyen Ümit Önal, 2024 yılı için öngörülerini Şubat'ta 2023 yılı sonuçlarıyla birlikte açıklayacaklarını belirtti. Geliştirdikleri yenilikçi teknolojileri dünyaya ihraç ettiklerini belirten Önal, Türk mühendislerinin geliştirdiği SEBA projesiyle ilgili şu bilgiyi verdi: "İştirakimiz Argela ile birlikte geliştirdiğimiz şebeke teknolojilerinde stratejik üstünlük sağlayan SEBA'yı ( Yazılım Tanımlı Fiber Genişbant Erişim Sistemi ) kendi şebekemize başarıyla entegre ederek bu teknolojiyi dünyada ilk kez ticari olarak kullanan operatör olduk. SEBA, donanım altyapı maliyetini azaltıp kaynak tasarrufu sağlıyor."





SAYAÇLAR AKILLANACAK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) çalışmalarında son aşamaya geldi. 21 elektrik dağıtım ve perakende şirketinin sisteme entegrasyonu ile geçilecek MASS'ın altyapı çalışmaları 2024 yılında tamamlanacak. 2025'in hemen başında devreye alınacak sistem kapsamında elektrik dağıtım sistemine bağlı akıllı sayaçlar MASS sistemine bağlanacak. Elektrik sayacı ve merkezi yazılım arasında kurulacak iki yönlü haberleşmeyle elektrik tüketim verileri doğrulanıp saklanabilecek.



Sistemi kullanmak isteyen akıllı sayaç sahipleri telefonlarına bir uygulama indirerek sistemden faydalanacak. MASS mobil uygulaması üzerinden aboneler, günlük ve aylık ortalama elektrik tüketimlerini görebilecek. Beklenmedik aşırı tüketimlerde kullanıcı, kaçak ihtimaline karşı uyarılacak. Uygulama üzerinden aboneler elektrik tüketim sınırlaması tanımlayabilecek, sınır aşımında uyarı yapılacak. Aboneler, kendi tüketimlerini bölgelerindeki benzer kullanıcıların tüketimleriyle kıyaslayabilecek.

Barış ŞİMŞEK



FİBER AĞLAR BÜYÜYOR

FİBER altyapı çalışmalarını da anlatan Ümit Önal, şu bilgileri verdi: "Türkiye'nin BTK raporu ilk yarıyıl verilerine göre 536 bin km'lik toplam fiber ağ uzunluğunun 419 bin km'sini Türk Telekom tek başına tesis etmiş durumda. Üçüncü çeyrek itibarıyla fiber ağ uzunluğumuz 427 bin km'ye ulaştı. Bugün 32 milyon haneyi kapsayan fiber altyapımızla, fiberin ülkemizdeki kapsama oranını yüzde 90'ların üzerine çıkardık. Nisan'da yayımlanan FTTH Council raporunda da Türkiye olarak; 15.7 milyon FTTH/B hane erişimi ile Avrupa'da 3'üncü sırada yer alıyoruz."



5G'YE YERLİ UNSURLARLA GEÇELİM

5G teknolojisine geçilmesiyle ilgili de bilgi veren Ümit Önal, "Bizim 5G konusundaki fikrimiz çok net: Hedefimiz 5G'ye olabildiğince yerli unsurlarla geçerek ülkemizin bu teknolojiyi sadece kullanan değil etrafına da kullandıran bir güç olmasını sağlamak" dedi. Ümit Önal, halka açık ilk bireysel 5G deneyimini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mızın öncülüğünde, İstanbul Havalimanı'nda başlattıklarını belirtti.

BİNDİĞİNİZ DALI KESMEYİN

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyata yönelik işletmeleri uyararak, "Mekan sahipleri ve işletmecileri uyarmak istiyorum. Kendi bindiğiniz dalı kesmeyin. Maliyetleri kurtaran fiyat neyse onu uygulamaları gerekir" dedi.



1 Ocak'tan itibaren restoran ve kafelerde fiyatların kapının girişinde yer alacağını belirten Bakan Bolat, "Fiyatlarda giderek azalmanın olduğunu göreceğimize inanıyorum. Müşteriler de daha seçici, tercih edici hale gelecek" diye konuştu.



27 BİN SAĞLIKÇI ALINIYOR

Türkiye'nin sağlık kadrosu yeni yılda daha da büyüyecek. Cumhurbaşkanı kararı ile 2024 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi. Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri istihdam edilecek.