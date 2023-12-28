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Gram altında rekor serisi sürüyor! İslam Memiş altın fiyatları için yeni dip seviyesini açıkladı! Yükseliş devam edecek mi?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1974 lira seviyesinde işlem görüyor. ABD'nin faiz indirimi yapması ihtimali altına olan ilgiyi artırıyor. Bu kapsamda ons altın yükseliş trendini güçlendirdi. Altın gram fiyatı ons altından bulduğu destekle yeni bir rekora koştu. Piyasalardaki dalgalanma sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 'Yeni dip seviyesi' diyerek altın yorumlarında bulundu. İşte piyasalarda son durum...

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 11:06 Güncelleme 28 Aralık 2023, 12:06
Gram altında rekor serisi sürüyor! İslam Memiş altın fiyatları için yeni dip seviyesini açıkladı! Yükseliş devam edecek mi?

Altın fiyatları yeni rekorlara koşmaya devam ediyor. ABD'nin faiz indirimi yapması ihtimali altına olan ilgiyi artırıyor. Gram altın fiyatı Kapalıçarşı'da 2049 lirayı test etmesiyle tarihi rekor kırdı. Piyasada yaşanan yükselişler sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın yorumlarında bulundu.

REKOR TAZELECEK
İşte İslam Memiş'in açıklamasından satır başları:

"Ons altın yeni bir rekor tazeledi. Dün 2083 dolar seviyesine kadar yükseldi. Her geçen gün yeni bir rekor tazelenmesinin görüleceğini söyleşmiştim. Zaman zaman kar satışları mutlaka olacaktır.



"ONS ALTIN 2024 YILI BEKLENTİSİ 2350 DOLAR"
Ama 2024 yılındaki beklentilerimiz 2350 dolar seviyesi. Altınlarımıza sahip çıkmaya devam etmemiz gerek.



"GRAM ALTIN ZİRVESİNİ YENİLEDİ"
Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda yeni bir rekor kırdı. Geçen hafta 2011 lira zirvesini gören gram altın dün 2038 lira ile zirvesini yeniledi.



"ALTIN GRAM FİYATI YENİ DİP SEVİYESİ 2000 TL"
Artık Ocak ayı itibariyle 2000 TL seviyesinin dip seviyesi olacağını göreceğiz.



2024 BEKLENTİSİ BELLİ OLDU
Yılın ilk çeyreğinde 2250 TL yılın ortasında 2500 TL yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde 2700 TL devamında da 3000 TL seviyesini beklemeye devam ediyoruz.



"YATIRIMCISINI ENFLASYONA KARŞI KORUDU"
Gram altın her yıl olduğu gibi yine yatırımcısını enflasyona karşı koruyan en değerli yatırım aracı oldu.

GRAM ALTIN YÜZDE 80 GETİRİ SAĞLADI
Altın gram 2023 yılında yüzde 80 getiri sağladı. Gram altın yatırımcısı, uzun vadeli yatırımcılar 2023 yılının şampiyonu oldu.



"YENİ YILDA GRAM ALTIN İÇİN 3000 LİRA SEVİYESİ YENİ NORMAL"
2700 lira seviyesi yukarı yönlü kırılınca gram altın için 3000 lira seviyesi artık bizim için normal bir fiyat olacak 2024 yılında.

"HAFTALIK VE AYLIK DALGALANMALAR OLACAKTIR"
Tabi ki altın fiyatları yıl içinde onlarca kez düşecek onlarca kez yükselecek. Ancak biz uzun vadeli yatırımcı olarak sonuca bakıyoruz. Haftalık ve aylık dalgalanmalar olacaktır.



Bu tarafta bir sürpriz yok. Fakat uzun vadeye baktığımızda gram altın kıymetli."

ALTIN NEDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ?
Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in 2 yıldır süregelen enflasyon mücadelesinin sonuna yaklaşıldığına işaret ederken, bu durum hem pay piyasalarında hem de tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyri destekliyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,78 ile 20 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeyi test etti. Böylece 2023 yılı içinde yüzde 5,02 ile son 16 yılın en yüksek seviyesini gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yılbaşından bu yana yaklaşık 10 baz puan geriledi.

Söz konusu gelişmeler, altında tarihin en yüksek günlük kapanışını da beraberinde getirdi. Dün altının ons fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 2.078 dolardan tamamladı. Yeni günde de yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 0,4 değer kazancıyla 2.086 dolara yükselen altının ons fiyatı, gerileyen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini de düşürmesinden destek alıyor.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları ile haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 100 ve 2 bin 150 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 70 ve 2 bin 50 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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