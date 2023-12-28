Ev hanımlarına 6 bin 400 TL ödeme müjdesi geldi! Yeni yılda devreye girecek! Devlet 3’te 1’ini karşılayacak

2024 yılı itibariyle uygulanacak olan yeni asgari ücret, emeklilik primleri ve devlet destekleri üzerinde önemli değişikliklere neden olacak. Bu güncellemelerle birlikte, emeklilik için ödenecek primler artacak ve devlet destekleri yeni asgari ücrete göre revize edilecek. İşte detaylar...



ASGARİ ücret zammı milyonların sigorta primlerine de yansıyacak. Bağ-Kur primleri artacak, düzenli ödeme yapanlar ise 5 puanlık indirim imkanından yararlanmaya devam edecek. Genel Sağlık Sigortası primleri de değişecek, ancak devlet desteği de kolaylaşacak. İsteğe bağlı sigorta tutarı da artarken, burada da ev kadınları için devlet desteği devreye alınacak. İşte primlere ilişkin tüm detaylar…