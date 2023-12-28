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Ev hanımlarına 6 bin 400 TL ödeme müjdesi geldi! Yeni yılda devreye girecek! Devlet 3'te 1'ini karşılayacak

Türkiye'de asgari ücret zammının gerçekleşmesiyle birlikte, sigorta primleri üzerinde de çeşitli değişikliklere gidileceği belirtiliyor. Milyonlarca çalışanı ve Bağ-Kur'luları ilgilendiren bu güncellemelerle birlikte, prim sistemlerinde meydana gelecek değişikliklere dair detaylar ortaya çıktı. İsteğe bağlı sigorta tutarlarında da artış olacak. Bu artışa rağmen, ev kadınları için devlet desteği devreye alınacak. İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 13:48 Güncelleme 28 Aralık 2023, 13:48
Ev hanımlarına 6 bin 400 TL ödeme müjdesi geldi! Yeni yılda devreye girecek! Devlet 3’te 1’ini karşılayacak

2024 yılı itibariyle uygulanacak olan yeni asgari ücret, emeklilik primleri ve devlet destekleri üzerinde önemli değişikliklere neden olacak. Bu güncellemelerle birlikte, emeklilik için ödenecek primler artacak ve devlet destekleri yeni asgari ücrete göre revize edilecek. İşte detaylar...


ASGARİ ücret zammı milyonların sigorta primlerine de yansıyacak. Bağ-Kur primleri artacak, düzenli ödeme yapanlar ise 5 puanlık indirim imkanından yararlanmaya devam edecek. Genel Sağlık Sigortası primleri de değişecek, ancak devlet desteği de kolaylaşacak. İsteğe bağlı sigorta tutarı da artarken, burada da ev kadınları için devlet desteği devreye alınacak. İşte primlere ilişkin tüm detaylar…



ESNAFA YENİ TUTAR
En düşük Bağ-Kur primi brüt asgari ücretin yüzde 34.5'i oluyor. En yüksek de bunun 7.5 katı kadar ödeme yapılabiliyor. Yeni asgari ücretle en düşük prim 4 bin 628 liradan 6 bin 900 liraya yükselecek. 5 puanlık indirimle ödeme yapanlar ise 3 bin 957 lira yerine 5 bin 900 lira ödeme yapmaya başlayacak.



İSTEĞE BAĞLI EMEKLİLİK
Çalışmayanlara, eksik primi olanlara emeklilik yolunu açan isteğe bağlı sigortada her ay brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında prim yatırılıyor. 18 yaş üstü olan, zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayanlar bu imkandan yararlanabiliyor. Bu şekilde ödenen primler Bağ-Kur kapsamında sayılıyor.



3'TE 1'İ DEVLETTEN

İsteğe bağlı sigorta ödeyen, mevcut asgari ücrete göre aylık en az 4 bin 292 lira 64 kuruş ödeme yapıyordu. Bu tutar yeni asgari ücretle 6 bin 400 liraya çıkacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve 2024 yılı içinde hayata geçirilmesi beklenen ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primin 3'te 1'ini devlet karşılayacak.



AİLE BOYU SAĞLIK
Halen aylık 402,44 lira ödenerek aile boyu sağlık imkanından yararlanılırken, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri 600,08 lirayı bulacak. Hane içinde kişi başına düşen geliri 4 bin 471 liradan az olanların primini devlet karşılarken, bu tutar yeni asgari ücretle 6 bin 667 lirayı bulacak.

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