Ev hanımlarına 6 bin 400 TL ödeme müjdesi geldi! Yeni yılda devreye girecek! Devlet 3’te 1’ini karşılayacak

İSTEĞE BAĞLI EMEKLİLİK
Çalışmayanlara, eksik primi olanlara emeklilik yolunu açan isteğe bağlı sigortada her ay brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında prim yatırılıyor. 18 yaş üstü olan, zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayanlar bu imkandan yararlanabiliyor. Bu şekilde ödenen primler Bağ-Kur kapsamında sayılıyor.
3'TE 1'İ DEVLETTEN
İsteğe bağlı sigorta ödeyen, mevcut asgari ücrete göre aylık en az 4 bin 292 lira 64 kuruş ödeme yapıyordu. Bu tutar yeni asgari ücretle 6 bin 400 liraya çıkacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve 2024 yılı içinde hayata geçirilmesi beklenen ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primin 3'te 1'ini devlet karşılayacak.
AİLE BOYU SAĞLIK
Halen aylık 402,44 lira ödenerek aile boyu sağlık imkanından yararlanılırken, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri 600,08 lirayı bulacak. Hane içinde kişi başına düşen geliri 4 bin 471 liradan az olanların primini devlet karşılarken, bu tutar yeni asgari ücretle 6 bin 667 lirayı bulacak.