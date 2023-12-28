Emekliye çifte kazanç: İşte tahminlere göre zam oranları! Kim, ne kadar alacak?

Bu tahminler SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin enflasyon zammının yüzde 37.76- 38.59, memurların ve memur emeklilerinin artışının da yüzde 49.46-50.35 aralığında çıkabileceğine işaret ediyor. Ocak'ta ayrıca SSK ve Bağ- Kur emeklilerine bir iyileştirme de gündemde. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammına bir refah payının eklenmesi bekleniyor.

Burada refah payıyla birlikte zam oranının yüzde 50 seviyelerine çekilerek memur emeklileriyle eşitlenmesi üzerinde duruluyor. Kök aylıklara yansıyacak bu iyileştirmenin yanı sıra, en düşük emekli aylığı ödemesinin 7 bin 500 liradan 10 bin lira seviyesine yükseltilmesi de gündemde. Bu formül uygulanırsa, emeklilerin kök aylıklarına Ocak zammı yansıtılacak. Bu artış sonrasında ek ödeme dahil kök aylıkları 10 bin liranın altında kalanların ödemesi 10 bin liraya tamamlanacak.

5 BİN TL YASALAŞTI

Emeklilerden halen çalışmaya devam edenler bir yandan da ikramiye tarihini bekliyor. 5 bin liralık ikramiye TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak. Ardında da ödeme yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bu konuyla ilgili hazırlıkları tamamladıklarını, kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ödemelerin yapılacağını söyledi. Ödemelerin bu haftaya yetişmesi beklenirken, yetişmezse önümüzdeki hafta emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Çığıl ÖN YENER TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN