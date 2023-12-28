DASK fiyatları 2024: Zorunlu Deprem Sigortası azami teminat tutarı ne kadar, kaç TL oldu? Poliçe Sorgulama ve hesaplama

''Zorunlu Deprem Sigortası azami teminat tutarı ne kadar, kaç TL oldu?'' soruları, Zorunlu Deprem Sigortası azami teminat tutarının arttırılmasıyla sıkça araştırılmaya başlandı. İşte 2024 yılında Zorunlu Deprem Sigortası azami teminat tutarı ve Poliçe Sorgulama ve hesaplama ekranı...

2024 ZORUNLU DEPREM SİGORTASI PRİM TUTARLARI Son dakika haberine göre; Zorunlu Deprem Sigortası asgari prim tutarları, risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla; 280 TL'den 979 TL'ye, 240 TL'den 869 TL'ye, 180 TL'den 739 TL'ye, 140 TL'den 693 TL'ye, 110 TL'den 521 TL'ye, 90 TL'den 370 TL'ye ve 80 TL'den 252 TL'ye yükseltildi.