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DASK fiyatları 2024: Zorunlu Deprem Sigortası azami teminat tutarı ne kadar, kaç TL oldu? Poliçe Sorgulama ve hesaplama

Zorunlu Deprem Sigortası asgari prim tutarları güncellendi. Buna göre yeni tutarlar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Peki Zorunlu Deprem Sigortası azami teminat tutarı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2024 yılı DASK fiyatları, piliçe sorgulama, polise prim ve bedeli hesaplama ekranı.

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 09:42 Güncelleme 28 Aralık 2023, 09:46
DASK fiyatları 2024: Zorunlu Deprem Sigortası azami teminat tutarı ne kadar, kaç TL oldu? Poliçe Sorgulama ve hesaplama

''Zorunlu Deprem Sigortası azami teminat tutarı ne kadar, kaç TL oldu?'' soruları, Zorunlu Deprem Sigortası azami teminat tutarının arttırılmasıyla sıkça araştırılmaya başlandı. İşte 2024 yılında Zorunlu Deprem Sigortası azami teminat tutarı ve Poliçe Sorgulama ve hesaplama ekranı...

2024 ZORUNLU DEPREM SİGORTASI PRİM TUTARLARI

Son dakika haberine göre; Zorunlu Deprem Sigortası asgari prim tutarları, risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla; 280 TL'den 979 TL'ye, 240 TL'den 869 TL'ye, 180 TL'den 739 TL'ye, 140 TL'den 693 TL'ye, 110 TL'den 521 TL'ye, 90 TL'den 370 TL'ye ve 80 TL'den 252 TL'ye yükseltildi.

Yeni tutarlar ise 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

👉POLİÇE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

👉POLİÇE PRİM VE BEDELİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri ise, betonarme yapılarda 3,016 TL'den 6,000 TL'ye, diğer yapılarda 2,080 TL'den 4,000 TL'ye çıkarıldı. Bu tutarlar 1 Şubat 2024 tarihinden başlamak üzere uygulanacak.

Tebliğe eklenen maddeye göre, sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri, her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bir önceki ay açıklanan aylık 2003=100 Temel Yıllı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranında artırılacak. Açıklanan oranın sıfırın altında olması durumunda, söz konusu oran sıfır olarak alınacak.

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