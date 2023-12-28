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Mevduat faizleri için yeni karar: Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığı ödenen kar paylarında, devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazine tarafından kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde indirimli stopaj uygulamasında süre uzatıldı.

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 10:51 Güncelleme 28 Aralık 2023, 10:51
Mevduat faizleri için yeni karar: Resmi Gazete’de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında mevduat faizleri ve katılma hesaplarıyla ilgili yeni bir karar yayımlandı. Karara göre TL mevduatları ve katılım hesaplarında stopaj indirimi süresi uzatıldı.



MEVDUAT FAİZLERİ İÇİN YENİ KARAR
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığı ödenen kar paylarında, devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazine tarafından kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde indirimli stopaj uygulamasında süre uzatımına gidildi.



BANKADA PARASI OLANLAR DİKKAT
Bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikalarından elde edilen kazanç ve iratlarda, yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde, varlığa ve ipoteğe dayalı, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerde indirimli gelir stopaj oranı uygulamasının süresi 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldı.

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