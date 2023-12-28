Mevduat faizleri için yeni karar: Resmi Gazete’de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat





BANKADA PARASI OLANLAR DİKKAT

Bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikalarından elde edilen kazanç ve iratlarda, yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde, varlığa ve ipoteğe dayalı, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerde indirimli gelir stopaj oranı uygulamasının süresi 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN